Sánchez acusa els independentistes d'actuar "de mala fe" i diu que vol governar sol

El president del govern esapnyol, Pedro Sánchez, ha continuat incidint en el seu allunyament dels independentistes, i després de l'enquesta del CIS que li dona totes les opcions de pacte per governar després de les eleccions del 28-A, ha dit que vol governar sol "amb independents de prestigi". Segons el candidat socialista, els dirigents independentistes "han actuat de mala fe" tant amb el govern espanyol, durant el temps que ha estat en la Moncloa, com amb els catalans, perquè "saben que no es produirà la independència", i tot i així no ho expliquen als seus electors.

Sánchez s'ha mostrat disposat a "parlar amb tothom" després de les eleccions, però ha recordat que partits de les tres dretes (PP, Cs i Vox) han deixat clar que no pensen pactar amb ell. Per això, ha demanat "concentrar el vot al PSOE perquè no es doni un govern de les tres dretes que ja han dit que ho faran" si tenen prou escons, cosa que el CIS apunta que no serà possible. El líder socialista veu les dretes en una competició "per veure qui la diu més grossa", i per això ha reiterat la petició de suport massiu al seu partit perquè "el PSOE compti amb les seves pròpies forces per governar".

Tot i no tancar la porta de manera rotunda a pactar amb independentistes, Sánchez sí que ha dit, en una entrevista a La Sexta, que no està disposata reconèixer el dret a l'autodeterminació, com demana Quim Torra, i ha presumit de coherència, perquè "quan dic que no és no ho mantinc". També s'ha referit a les declaracions del líder del PSC, Miquel Iceta, que va dir que si l'independentisme arribava al 65% caldria trobar un mecanisme per donar-li sortida, i ha afirmat que el dirigent socialista "es va retractar" i que "el problema a Catalunya no és la independència, és la convivència. La part nacionalista de Catalunya ha de parlar amb la part no nacionalista, que haurà d'oferir una alternativa", sense precisar quina és l'opció que ell ofereix, més enllà de defugir la "confrontació" i "buscar una solució dins de la Constitució".

Sánchez ha criticat també els exabruptes del líder de l'oposició, Pablo Casado, que en les últimes hores ha elevat el to contra ell acusant-lo de preferir "les mans tacades de sang" a les mans blanques, i ha carregat contra els excessos que segons ell l'allunyen de la majoria dels espanyols.

També s'ha referit Sánchez al debat econòmic, i ha criticat la proposta de Casado de rebaixar el salari mínim interprofessional, a la vegada que ha fet una defensa de les seves polítiques socials, tot i els avisos dels organismes internacionals d'una frenada de l'economia, que ell ha defensat que són globals, i no d'Espanya i tenen molt a veure amb la guerra comercial entre els EUA i la Xina.

Guerra bruta

Sánchez també ha defensat que la 'policia patriòtica' que va perseguir adversaris polítics del govern de Mariano Rajoy, segons les investigacions judicials, ja no existeix amb el seu executiu, i que els principals càrrecs d'aquest aparell van ser apartats. Tot i així, ha afirmat que sent "empatia" per la situació de Pablo Iglesias, afectat presumptament per l'espionatge d'aquesta policia, i ha defensat que no poden expulsar els imputats del tot fins que no hi hagi una sentència ferma.