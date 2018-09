La tesi de Sánchez passa les anàlisis de coincidències fetes per la Moncloa

La tesi del president espanyol, Pedro Sánchez, ha passat les anàlisis de coincidències de dos programes que s'utilitzen per detectar possibles plagis. La Moncloa ha utilitzat els programes Turnitin, que s'utilitza a la universitat d'Oxford, i PlagScan. A partir d'aquesta anàlisi, els dos softwares han determinat que no hi ha cap plagi a la tesi.

En un comunicat, la Moncloa ha explicat que l'anàlisi feta per Turnitin ha obtingut un percentatge del 13%, mentre que, en el cas de PlagScan, l'han xifrat en un 0,96%, cada un amb la seva metodologia. Aquests percentatges es deuen a les "cites i referències obligades en l'elaboració de qualsevol document d'investigació que qualsevol software gairebé per defecte no pot discriminar".

De fet, segons assegura la Moncloa en el comunicat, aquests percentatges són "normals, d'acord amb la normativa i els protocols de verificació". En l'anàlisi de la tesi del president del govern espanyol, s'han exclòs els articles d'actualitat de naturalesa periodística que són posteriors a la tesi, la bibliografia i les fonts amb similituds inferiors a l'1%, com, per exemple, totes les vegades que es repeteix tot el títol de la tesi o una part.

Ahir, davant les acusacions de plagi d'alguns mitjans de comunicació i la pressió del PP i Cs, Sánchez va anunciar que durant el dia d'avui publicaria la seva tesi.