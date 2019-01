Sánchez no compareixerà al Congrés per la reunió amb Torra: la majoria de la moció de censura tomba la petició del PP

Pedro Sánchez ha aconseguit reeditar el suport de la moció de censura al Congrés a només dues setmanes del debat per la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. La majoria de la cambra ha dit 'no' aquest dilluns a la petició del PP perquè el president del govern espanyol comparegués de manera extraordinària per explicar els detalls de la reunió amb el seu homòleg català, Quim Torra, el desembre passat. El PSOE, Units Podem, ERC, el PNB, el PDECat i Compromís han rebutjat la iniciativa durant la reunió de la Diputació Permanent, l'òrgan que representa els plens durant el període parlamentari en què no hi ha sessions. En canvi, els socialistes sí que han anunciat la compareixença de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el 7 de febrer per donar detalls sobre les relacions del govern espanyol amb "les comunitats autònomes".

El diputat socialista José Zaragoza ha retret al PP que només vulguin "dilapidar" els "ponts" que està aixecant el govern socialista amb la Generalitat. "Sense les ofenses i les difamacions no els queda res", ha censurat a la portaveu popular. Dolors Montserrat ha reclamat la compareixença de Sánchez perquè doni explicacions de "les seves 21 capitulacions amb l'independentisme", sobre el document que Torra va traslladar al president espanyol en la reunió a Pedralbes i que considera que la Moncloa "ha amagat". També ha tornat a titllar Sánchez de "traïdor" i ha advertit que el PP "impedirà que el govern espanyol trenqui Espanya".

Des dels comuns, la seva portaveu, Lucía Martín, ha criticat la "retòrica tediosa" de Montserrat i ha considerat que una reunió entre presidents hauria de ser la cosa més normal del món. "A qualsevol persona amb un mínim de sentit comú li semblaria no només malament, sinó positiu", ha puntualitzat. Per la seva banda, el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha considerat que el PP continua en "plena competència amb Ciutadans sobre qui és més nacionalista" després de l'arribada dels "ultraconservadors" de Vox a les institucions. "Vostès han renunciat a ser part de cap solució [...]. Han escollit ser hereus del nacionalisme espanyol que va entrar als carrers de Barcelona el 1939", ha afegit.

Ciutadans ha contestat a Campuzano que CDC va ser el partit que "va incorporar més alcaldes franquistes" a les seves files durant la Transició. "Quan els seus avis o pares polítics entraven per la Diagonal, el meu pare sortia pels Pirineus a peu", ha assenyalat defensant la compareixença de Sánchez al Congrés.

Gràcies a la seva majoria absoluta a la cambra alta, el PP va forçar dijous passat un ple extraordinari al Senat sobre la reunió de Sánchez amb Torra malgrat que el president espanyol ja havia dit que no podia assistir-hi perquè era al Fòrum Econòmic Mundial a Davos. El ple, però, se li va acabar jugant en contra i la resta de partits, inclòs Ciutadans, van denunciar el "desprestigi" que estaven fent amb l'ús "partidista" de la institució. ERC ja ha demanat que es difongui el cost de convocar tots els senadors a Madrid durant un període en què no hi ha sessions. El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, no va demanar un informe als lletrats de la cambra sobre què suposava convocar un ple extraordinari sense la persona que havia de comparèixer fins després del ple.