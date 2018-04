Sánchez considera insuficient que Cifuentes renunciï al màster i reclama la seva dimissió

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assenyalat aquest dimarts que la renúncia al màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, és una "condició necessària, però no suficient" i ha demanat la seva dimissió. "Cifuentes està reconeixent que ha mentit i aquesta és la qüestió del cas", ha subratllat Sánchez.

En una entrevista a RNE, el líder dels socialistes ha dit que la decisió de la presidenta regional de renunciar al seu màster en dret autonòmic de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid "deixa en evidència la veritat" i ha sol·licitat a Cifuentes la dimissió perquè "a Madrid hi ha d'haver un canvi de govern". A parer seu, el cas del màster "ha demostrat que no hi ha un nou o un vell PP, sinó que hi ha un sol PP i ha de passar a l'oposició per regenerar-se".

En aquesta línia, Sánchez ha instat Ciutadans a donar suport a la moció de censura presentada pel PSOE de Madrid per "recuperar les institucions madrilenyes" i ha criticat la relació entre el partit liderat per Albert Rivera i el PP, que "està paralitzant la política a Espanya". Sánchez ha mostrat el seu suport al portaveu del PSOE de Madrid, Ángel Gabilondo, del qual ha dit que "pot liderar perfectament un govern regional que recuperi l'estabilitat i el bon nom de les institucions".

El portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmat que la renúncia al màster de Cifuentes és "una fugida cap endavant" que "confirma que hi ha hagut tracte de favor". "Si vostè ho ha fet tot bé i no ha comès cap irregularitat, ¿per què renuncia?", ha etzibat Aguado en declaracions a Onda Cero. "Estan intentant tapar entre tots una presumpta trama delictiva que s'havia forjat a la universitat per beneficiar un càrrec públic", ha sentenciat.

Aguado ha assenyalat, a més, que aquesta és "una manera de procedir bastant habitual de la senyora Cifuentes". "Quan ja no queda altre remei, quan tothom dona per descomptat que la universitat li retirarà el títol, s'avança", ha denunciat el portaveu de Ciutadans, que atribueix la decisió de la presidenta regional al fet que s'ha vist "amb l'aigua al coll ".

La renúncia "confirma" les tesis del partit taronja, que "no han volgut conèixer els fets, que no han arribat al fons de la qüestió i que el que volen és tapar —ja sigui posant el ventilador, o bé amb anuncis com aquests— la realitat del que ha passat a la Comunitat de Madrid amb una universitat". "Això ens ratifica en l'exigència de dimissió i en la petició formal al president del govern [espanyol], Mariano Rajoy, que posi un candidat alternatiu. Aquesta continua sent la proposta avui dia i Rajoy continua arrossegant els peus. El compte enrere segueix cap endavant en aquesta moció de censura ", ha conclòs.