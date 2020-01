Iglesias tanca files amb Sánchez i assumeix el nomenament de Delgado com a Fiscal General de l'Estat

El 2016 el PSOE posava en quarantena la independència de José Manuel Maza quan Mariano Rajoy va decidir designar-lo fiscal general de l'Estat. "La trajectòria conservadora de Maza pot deixar en una posició de subordinació el ministeri fiscal enfront del govern", deien queixant-se aleshores els socialistes en un comunicat. Amb els papers canviats, però ara l'escenari és el mateix: el PP explicita la seva indignació pel nomenament de Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat, que recorrerà al Tribunal Suprem i pel qual ha demanat –amb Cs– que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, doni explicacions en seu parlamentària. De moment les ha donat aquest dimarts en roda de premsa i s'ha espolsat les crítiques. "La seva trajectòria és impecable", ha subratllat Sánchez, tot i reconèixer que Delgado ha estat ministra de Justícia fins fa uns dies i que va concórrer el 10 de novembre a les llistes del PSOE "com a independent".

I no només Sánchez, sinó que el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ja ha donat la seva primera mostra de lleialtat a les decisions del president. En una entrevista a Antena 3 ha defensat el nomenament. "Assumeixo la responsabilitat", ha afirmat davant la insistència de l'entrevistador, que li ha preguntat si el l'hagués designat en cas de ser president. Iglesias ha respòs que no ho és, però que en tot cas la decisió és "col·legiada". Fins i tot ha hagut de fer front a unes paraules seves de fa uns mesos en les quals considerava que Delgado havia d'allunyar-se de la vida política quan es van conèixer les trobades amb l'excomissari empresonat José Manuel Villarejo. "Va demanar disculpes i va demostrar compromís en la lluita contra les clavegueres", s'ha justificat ara el vicepresident. També ha defugit respondre si era "estètic" el nomenament i ha desviat la pregunta per criticar a la dreta que recrimini la designació tenint en compte que l'ex fiscal Anticorrupció Manuel Moix "tapava casos de corrupció" del PP. "Mereix una oportunitat per demostrar que la Fiscalia actua amb autonomia", ha continuat Iglesias.

Autonomia dels fiscals

Després que el primer consell de ministres aprovés el seu nomenament, el cap de l'executiu ha volgut donar normalitat al fet que Delgado deixés la carrera fiscal per entrar en política amb la incorporació al seu govern el 2018 i ara torni al seu lloc de partida. "La seva solvència està fora de dubte", ha insistit Sánchez, i ha recordat que l'estatut orgànic del ministeri fiscal preveu que els integrants de la institució actuaran de manera autònoma, allunyant així la sospita que Delgado pugui controlar les decisions de la fiscalia. En aquest sentit, el president espanyol ha demanat a l'oposició que esmeni el paper de Delgado "pels fets i no pels supòsits", per bé que les crítiques també han arribat des d'associacions de jutges i fiscals.

El PP i la resta de forces de l'oposició tindran oportunitat de qüestionar la decisió quan Delgado comparegui davant la comissió de justícia del Congrés, un cop el ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) emeti un informe preceptiu però no vinculant sobre la proposta del consell de ministres. Serà aquest dijous a la tarda quan l'òrgan de govern de la justícia espanyola es reunirà per analitzar-la, tal com marca la llei. Més enllà d'aquest nomenament, Sánchez ha reclamat especialment al PP que faci una oposició "constructiva" i s'impliqui en la renovació del CGPJ i en el relleu de quatre magistrats del Tribunal Constitucional, que necessiten la seva participació per arribar a les tres cinquenes parts de la cambra baixa.

En un principi el president dels conservadors, Pablo Casado, va advertir a Sánchez que no comptés amb un pacte amb el PP per renovar la cúpula judicial, però aquest dimarts el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, ha obert la porta a parlar-ne, malgrat que ha deixat clares les "dificultats". És poc "creïble" que el president espanyol vulgui allargar la mà al PP per triar els nous càrrecs del CGPJ, diuen des de Génova, però la veritat és que no hi ha alternativa.