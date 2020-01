Sánchez manté la reunió amb Torra tot i la decisió del Suprem

La decisió del Suprem no canvia els plans de Perdo Sánchez, que manté la intenció de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a principis de febrer a Barcelona. Fonts de la Moncloa assenyalen que els dos gabinets continuen treballant en l'organització de la reunió entre presidents. Assenyalen, a més, que correspon al Parlament de Catalunya prendre les decisions oportunes, tal i com va determinar en el seu moment la Junta Electoral Central (JEC).

De fet, el cap de l'executiu espanyol ha recordat aquest migdia des de Mallorca, durant una visita a les zones destrossades pel temporal, que ja havia respost en "més d'una ocasió" sobre el tema i que es trobaven en el mateix punt. Des de l'equip de Sánchez consideren que una cosa és que Torra perdi la seva condició de diputat i una altra de molt diferent que deixi de ser president de la Generalitat. És a dir, consideren que la decisió de la JEC no afecta el seu paper institucional.

En declaracions als mitjans de comunicació al port de Cala Ratjada (Mallorca), Sánchez no n'ha volgut parlar més de l'assumpte i ha justificat la seva posició assenyalant que, tot i que entén que es tracta d'un "tema important", ja "hi haurà temps per poder parlar-ne" perquè "avui toca parlar del temporal "i" resoldre allò urgent", que passa perquè els afectats puguin "recuperar la quotidianitat".

La setmana passada, però, durant la roda de premsa després del primer consell de ministres el passat 14 de gener, Sánchez ja va deixar clar que reconeixia Torra com a president de la Generalitat tot i estar inhabilitat per la JEC i que esperava reunir-se amb ell "el més aviat possible", abans de celebrar la primera taula de diàleg entre governs. "A dia d'avui, el president de la Generalitat és Torra", va afirmar aleshores Sánchez abans de reiterar una i altra vegada que reconeixia la seva legitimitat. "Per descomptat, jo no tinc cap problema en reunir-me amb el president de la Generalitat perquè segueix sent el president de la Generalitat", va dir el cap de l'executiu espanyol.

En la mateixa línia, s'hi ha referit avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha subratllat que la decisió de Suprem manté la inhabilitació de Torra com a diputat però no com a president de la Generalitat. "El Tribunal Suprem respon amb criteris jurídics, però són coses diferents. Una cosa és la inhabilitació com a diputat però una altra com a president", ha sostingut Robles.

El vicepresident segon de Govern i líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, ha tancat files amb Sánchez i ha avalat que es reuneixi amb Torra. "El president del govern s'ha de reunir amb tots els presidents", ha sentenciat Iglesias, abans de defensar, a més, que Torra és president de la Generalitat perquè els ciutadans catalans "l'han posat aquí", no perquè li hagi tocat "a una tómbola". "Jo crec que el diàleg és sempre millor que la baralla", ha conclòs.

En aquest sentit, ha demanat "respecte" per a la democràcia, i ha insistit que tot i les diferències que el Govern o Podem pugui tenir amb el president de la Generalitat, Torra té una "responsabilitat institucional" i, per tant, cal dialogar amb ell.

La dreta reclama a Sánchez que no es reuneixi amb el president

El líder del PP, Pablo Casado, en canvi, ha amenaçat Torra, Torrent i Sánchez amb querelles si no hi ha un relleu a la Generalitat. En aquest sentit, el president dels populars ha advertit que si no fan fora Torra es querellaran al TSJC per desobediència contra Torrent, per usurpació de funcions contra Torra i després per prevariació contra Sánchez. Per aquest motiu, ha exigit que s'executi "immediatament" la inhabilitació de Torra, que Sánchez suspengui "immediatament" la seva entrevista amb ell i que Torrent convoqui el Parlament per substituir el president.

Casado ha opinat que la decisió del Suprem és de "màxima gravetat" i que Torra "no pot seguir ni un dia més presidint la Generalitat, tal com estableix el propi Estatut de la comunitat autònoma". El màxim dirigent de la formació conservadora ha avisat que el PP utilitzarà totes les mesures legals perquè la "successió de desobediències, usurpacions de funcions públiques i de prevaricacions no segueixin succeint a canvi de la investidura".

El líder de l'oposició ha denunciat que "estem veient massa cessions" i que el govern espanyol "vol fer una amnistia de facto i un indult per la porta del darrere als presos que han donat un cop a l'Estat" amb la reforma de el Codi Penal que planeja l'executiu sobre el delicte de sedició.

Ciutadans tampoc ha desaprofitat l'ocasió per exigir a Sánchez que no es reuneixi amb Torra. La portaveu de al Congrés, Inés Arrimadas, l'ha instat a assumir que el president de la Generalitat està condemnat per desobediència i inhabilitat per ocupar un càrrec públic, de manera que no pot seguir tractant-lo com a dirigent autonòmic. "Crec que Sánchez serà l'últim en assabentar-se o en assumir que Torra està inhabilitat i condemnat per desobeir i que no es mereix que se'l tracti com a un president més", ha declarat als periodistes durant una visita a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid.