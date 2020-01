Sánchez nomena un català com a cap de l'exèrcit

260x366 Miquel Àngel Villaroya , nou Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), en una imatge d'arxiu / Europa Press Miquel Àngel Villaroya , nou Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), en una imatge d'arxiu / Europa Press

Després de ser investit president, Pedro Sánchez ha començat a nomenar alts càrrecs. I, en aquest sentit, una de les primeres decisions ha sigut escollir un català per dirigir l'exèrcit espanyol. El consell de ministres ha debutat aquest dimarts aprovant, a proposta del president espanyol, el nomenament del català, general de l'Exèrcit de l'Aire, Miguel Ángel Villaroya com a nou cap d'estat major de la Defensa (JEMAD), en substitució del general Fernando Alejandre, que havia estat nomenat per l'exministra popular María Dolores de Cospedal. Fins a aquest nomenament, el general català, amb una àmplia trajectòria en destinacions nacionals i internacionals, era director del gabinet tècnic de la ministra de Defensa, un càrrec a què va arribar també mitjançant Cospedal.

D'aquesta manera, Villaroya accedeix al rang militar més elevat al qual es pot aspirar i serà la quarta autoritat militar del país després del Rei, el president i la ministra de Defensa. En aquest sentit, també esdevindrà el principal assessor del govern en temes marcials i també serà l'encarregat d'establir l'estratègia i la coordinació de les operacions militars.

Villaroya serà l'onzè JEMAD des de la creació del càrrec l'any 1986 i també es convertirà en el primer català que aconsegueix el rang de cap de l'exèrcit.

Tarragoní amb més de 9.800 hores de vol

Nascut a la Galera, Tarragona, el 15 de maig de 1957, va ingressar a l'Acadèmia General de l'Aire, on es va graduar en la XXXII promoció. Després de passar pel Grup d'Escoles de Matacán, va ser destinat el 1981 a Saragossa, a l'ala número 31, on es va estar fins a l'any 1996 i va ascendir als càrrecs de capità i comandant.

Després de passar per la Caserna General del Comandament Operatiu Aeri, on va ascendir a tinent coronel, pel 45 Grup de Forces Aèries, on va ser nomenat coronel, i ser el director del Grup Aeri Europeu, associació de cooperació multinacional de forces aèries europees, va accedir a un càrrec d'inferència directa amb el govern: director del gabinet tècnic de la ministra de Defensa l'any 2017, fet que el va convertir en una de les persones de màxima confiança de Cospedal i Robles.

El general Villarroya acumula més de 9.800 hores de vol, és diplomat en Estat Major i ha fet diversos cursos nacionals i estrangers.