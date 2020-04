Sánchez permetrà sortir a passejar i fer esport al carrer el cap de setmana que ve si es manté la tendència

Primer els menors de 14 anys i després la resta. Pedro Sánchez ha anunciat que si es manté l'evolució del coronavirus que s'està veient els últims dies, amb una tendència a la baixa de contagis, el cap de setmana vinent podrà sortir a passejar i fer esport al carrer la ciutadania en general. No ha concretet, però, si es posarà límits a la gent gran. El president espanyol ha assegurat que el ministeri de Sanitat dictaria una nova ordre dissabte vinent per permetre que, seguint les recomanacions de les autoritats, es pugui fer exercici físic i sortir a caminar amb les persones amb qui es conviu habitualment. En roda de premsa aquest dissabte, Sánchez ha parlat d'una "primera victòria parcial" havent aconseguit que en dos dies consecutius s'hagin registrat més curats que nous contagis. Amb tot, ha demanat "prudència".

Aquesta segona nova mesura "d'alleujament" del confinament s'emmarca en el període de transició cap al procés de desescalada. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a demanar aquest dissabte el retorn de competències a Catalunya per poder decidir a partir dels seus criteris com ha de ser la tornada a la normalitat, però Sánchez ha advertit que hi haurà un "quadre de comandament integral per a tot el país". "A diferència del que passa ara, en la desescalada no avançarem tots a la mateixa velocitat però sí amb les mateixes regles", ha assegurat el cap de l'executiu espanyol.

En resposta a les paraules de Torra, Sánchez ha replicat que "coordina però no recentralitza" i ha insistit que considera el principi de subsidiarietat el més "eficaç". Una afirmació que contrasta amb el que ha suposat la implementació de l'estat d'alarma que, al seu entendre, és el que ha facilitat que s'hagi arribat a una situació epidemiològica positiva a tots els territoris. El president espanyol ja va assegurar durant el ple del Congrés d'aquesta tarda que el comandament únic i les mateixes mesures a tot arreu havien permès que totes les comunitats milloressin les seves xifres i va abonar-s'hi el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va afirmar dijous que "a Madrid i Catalunya el fet que es confinés tot Espanya ha tingut un efecte positiu". Una tesi que no exclou que haver-ho fet de manera descentralitzada o asimètrica també hauria pogut conduir a l'escenari actual.

No només serà asimètric aquest procediment, sinó que també la represa d'activitats i serveis es farà també "per etapes" i de manera "gradual". "No és qüestió de veure qui obre primer un centre comercial o un petit comerç, de qui arriba primer, sinó que hi arribem tots", ha reiterat. Tal com ja han anat explicat darrerament diversos ministres de la Moncloa, el procés de desconfinament es produirà a mesura que es vagin complint una sèrie de marcadors, vinculats al nivell de transmissió de la malaltia, la capacitat de resposta del sistema sanitari, de detecció de contagis i de protecció de la ciutadania.

Tal com ja ha avançat aquest matí el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en un futur pròxim ja no serà tan rellevant saber els contagis diaris o les persones que moren, sinó estar preparat per un rebrot. "Qualsevol ciutadà podrà conèixer els criteris objectius en què es basaran les autoritats per decidir les mesures", ha subratllat Sánchez, que ha assenyalat que el pla de desconfinament s'ha elaborat segons el criteri dels experts i s'aprovarà dimarts en el proper consell de ministres. Serà un procés que durarà tot el mes de maig i "veurem què passa el mes de juny", ha anotat.