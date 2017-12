Santamaría evita retractar-se però matisa que qui ha "escapçat la Generalitat" és el 155

Tensió al Senat arran de les declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría sobre "l'escapçament" dels líders independentistes. Després que pràcticament tots els partits les esmentessin, Santamaría ha tornat a abordar aquestes polèmiques paraules i ha dit ara que els partits independentistes han "perdut el cap" i que "l'article 155 ha escapçat la Generalitat". "Gràcies al fet que no hi són, ara es fa política neutral i no s'utilitza per fer política només per als que els voten", ha assenyalat.

"Ens diuen franquistes, tardofranquistes, falangistes, colpistes, miserables, racistes [...] i els molesta que els diguem que no tenen els seus líders per fer política només per a qui els vota?", ha qüestionat amb un to encès la vicepresidenta, que, a més, ha remarcat la necessitat de separar el to que s'utilitza en seu parlamentària i als actes electorals. "Els únics que ressusciten Franco són vostès en els seus mítings", s'ha adreçat a l'independentisme, en la línia del que ja va expressar fa uns dies el líder de Podem, Pablo Iglesias.

Ja en la intervenció final –en total, n'ha fet tres durant les més de tres hores de debat–, Sáenz de Santamaría no només s'ha "ratificat" en les seves polèmiques paraules del cap de setmana –malgrat haver-les matisat–, sinó que també les ha fet extensives al PDECat. Durant la comissió sobre l'aplicació del 155 al Senat, ha ironitzat que la formació catalana té un "ampli currículum escapçant líders" del seu partit després que Carles Puigdemont substituís ("de manera voluntària") Artur Mas com a president de la Generalitat. Ho ha dit retraient a Cleries que segueixi defensant que Puigdemont és el president "legítim" de Catalunya.

Cleries rebutja el "balanç triomfalista" del govern espanyol

La intervenció del portaveu del PDECat, Josep Lluís Cleries, ha sigut especialment contundent, i ha parlat de "feixisme i totalitarisme" per referir-se a les expressions que aquest cap de setmana han utilitzat alguns portaveus dels partits constitucionalistes com Josep Borrell o la mateixa Santamaría. Així, s'ha referit al fet que la vicepresidenta "presumeixi d'escapçar un govern democràtic" o que l'exministre socialista hagi parlat de "desinfectar" les ferides de la societat catalana. Cleries ha rebutjat el "balanç triomfalista" que Santamaría ha exposat de l'aplicació del 155 i ha criticat que determinades subvencions o convocatòries de places de mestres han tirat endavant perquè ja estaven tramitades abans. "Em sembla fora de lloc fer un ús electoralista de la cambra alta tres dies abans de les eleccions", li ha recriminat el portaveu del PDECat al Senat.

Els retrets també han sigut durs des de les files d'Esquerra, que per boca del seu portaveu al Senat, Miquel Àngel Estradé, ha acusat el govern espanyol de "convertir-se en una Turquia més", després d'haver optat per "reprimir i empresonar" com a resposta a les demandes independentistes. "En lloc de comprendre l'alteritat, vostè actua i pensa com una jutge de l'Audiència Nacional o una fiscal, d'aquelles que han comès el despropòsit de considerar el moviment independentista com un moviment criminal", ha subratllat. Amb el focus posat en la resposta judicial a l'independentisme, Estradé ha denunciat que el "sistema penal actua més aviat des de la venjança que amb justícia". Així, ha criticat que es tracti el moviment sobiranista com a "violent", amb la finalitat "d'estimular-lo".

Per part d'En Comú Podem, el seu portaveu, Òscar Guardingo, també ha recriminat a la vicepresidenta les seves paraules d'aquest dissabte a Girona, i les ha qualificat de "desafortunades". "Que per guanyar vots hagi de competir en el terreny ultra amb Arrimadas és el contrari del que necessiten Catalunya i Espanya", ha dit el senador, que ha retret a la vicepresidenta que parlés de d'"enviar polítics a la presó". "I per aquí no passa la solució", ha insistit. Guardingo ha culminat la seva intervenció ensenyant la samarreta de la selecció espanyola, que adopta un color blavós en una franja lateral, i ha fet saber a la vicepresidenta que al seu govern "no li agrada l'Espanya en què veu el color lila on no hi és".

La tasca d'oposició del PSOE ha sigut suau, i el seu portaveu, Ander Gil, ha agraït la compareixença de Santamaría i li ha fet algunes preguntes, una de les quals si l'executiu té algunes mesures previstes en cas que Carles Puigdemont decideixi trepitjar territori espanyol els pròxims dies. També, què es planteja l'executiu per revertir el relat internacional que hi ha sobre l'independentisme, en la línia del que ja va exposar Ciutadans al Congrés fa unes setmanes, en què va denunciar que la percepció sobre el Procés fora de les fronteres espanyoles no era prou crítica. Sobre les declaracions de Santamaría d'aquest dissabte a Girona, lluny de recriminar-li el fons li ha retret que serveixin per "alimentar el victimisme ressentit" de l'independentisme. En relació a les crítiques de Cleries a Borrell, el portaveu socialista l'ha acusat de "blanquejar el franquisme".

Santamaría no ha pogut contenir-se el riure durant la intervenció del portaveu del PP, José Manuel Barreiro, que ha argumentat que no ha sigut Mariano Rajoy qui ha "escapçat" els líders independentistes, sinó que el moviment "s'ha escapçat sol". "S'ho han fet entre ells", ha subratllat, fet que ha provocat encara una altra rialla de la vicepresidenta.

Les bondats de l'aplicació del 155

En la seva compareixença per explicar l'aplicació del 155, la vicepresidenta ha presumit que des que el govern espanyol ha agafat les regnes de la Generalitat, s'ha "rebaixat la tensió", ha disminuït la "preocupació" de la societat i s'ha "restaurat el benestar". "Ha servit per recuperar el profund debilitament causat per l'independentisme i demostrar la força de l'estat de dret", ha destacat Santamaría, en un discurs que ha començat amb una dura crítica al moviment independentista. "Era un fanatisme gairebé religiós", ha subratllat: "Es pensaven que vivien en una República". "Amb l'aplicació del 155 hem descobert el que estava suspès a Catalunya", ha apuntat. La vicepresidenta del govern espanyol ha assegurat que el Govern destituït dedicava el temps a allò que només "figurava en les agendes dels seus alts càrrecs" i no en el que preveu l'Estatut i la Constitució. Així, Santamaría s'ha congratulat de totes les mesures que ha pres l'equip de Rajoy les últimes setmanes, com per exemple haver pagat 1.500 milions d'euros en factures a empreses.

Gairebé dos mesos després que s'aprovés i tres dies abans de les eleccions convocades per Mariano Rajoy, Santamaría ha defensat que aquests comicis se celebraran "amb garanties" de "llibertat, legalitat i legitimitat". De fet, ha explicat que s'ha fet un "simulacre" de l'escrutini i que s'ha produït "sense cap incidència". Ha insistit que la convocatòria s'està desenvolupant "com sempre", d'acord amb la llei electoral espanyola, que és la que regeix a Catalunya, motiu pel qual la vicepresidenta ha aprofitat per esgrimir que Catalunya "és l'única comunitat que no té llei electoral pròpia". "I pretenien fer un Estat?", s'ha preguntat. A més, ha subratllat que els dubtes sobre la normalitat de la contesa electoral són "infundats" i ha considerat que "alguns prefereixen qüestionar el desenvolupament electoral pel possible resultat que surti". Més enllà d'això, Santamaría ha destacat que les eleccions han de servir perquè el nou Govern tingui com a "prioritat" el compliment dit Santamaría, que ha detallat les mesures que ha pres el seu executiu en virtut del 155.

Entre aquestes mesures hi ha la dissolució de les "institucions dedicades a alimentar el discurs secessionista", en referència al Diplocat –"finançat pràcticament en exclusiva per la Generalitat"– i les delegacions a l'exterior. Tot plegat, ha assenyalat la vicepresidenta, tenia l'objectiu de dissenyar "l'arquitectura institucional d'un Estat". En aquest sentit també s'ha referit a la supressió de la Hisenda catalana, que Santamaría ha recordat "s'ha extralimitat en les seves funcions" i ha posat "en perill les dades confidencials dels contribuents".