Santi Vila dona explicacions de les seves declaracions davant el comitè d'ètica del PDECat

L'exconseller Santi Vila ha comparegut aquest divendres davant el comitè d'ètica del PDECat, on ha donat explicacions sobre les declaracions que va fer després de dimitir del Govern el 26 de novembre, el dia abans que el Parlament proclamés la independència.

Així ho han explicat fonts del partit a Europa Press. Ara, aquest comitè, que presideix l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, haurà de decidir si pren mesures contra Vila després que l'exconseller afirmés que en el govern del qual va formar part hi havia companys que van exhibir "una ingenuïtat que sorprèn per l'edat que tenen".

També va emplaçar diversos consellers a explicar-se en qüestionar que estiguessin preparats per a la independència pel fet de no tenir el control efectiu de diversos àmbits: "On és la hisenda pròpia, on és la Seguretat Social, el control dels ports i dels aeroports i la gestió de la mobilitat?"