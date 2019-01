La Fiscalia, a un relator especial de l'ONU: "Aquests anys no ha minvat la llibertat d'expressió ni ideològica"

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, assegura que els últims anys "no ha minvat la llibertat d'expressió ni la llibertat ideològica" a l'estat espanyol. Aquest missatge l'ha traslladat al relator especial de les Nacions Unides sobre les minories, Fernand de Varennes, que ha fet una visita oficial "per recopilar informació de primera mà sobre la situació de les minories al país, així com per identificar bones pràctiques i les àrees clau que requereixen millores", segons ha informat l'Oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans (ACNUDH).

Tal com ha informat la Fiscalia en un comunicat, Segarra i de Varennes han abordat el conflicte català i el ministeri públic ha traslladat tota la documentació de la causa del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. "Qualsevol ideologia que pretengui l'autodeterminació ha de respectar l'ordenament internacional i constitucional", ha assenyalat la fiscal general de l'Estat. També hi ha dit la seva el fiscal en cap de la secretaria tècnica, Fernando Rodríguez Rey, que ha recordat que la voluntat del ministeri públic és que "es conegui l'actuació autònoma i garantista de la justícia espanyola, per això el judici oral serà públic i es retransmetrà per televisió". "No es jutgen ideologies sinó fets concrets contraris a la llei, protagonitzats per persones determinades", ha conclòs.

De Varennes analitzarà la documentació rebuda des de la perspectiva del dret de les minories, ha informat la Fiscalia. "Espero que es pugui establir un diàleg perquè es reconeguin tots els drets", ha apuntat el relator especial de l'ONU, que també ha fet arribar aquest propòsit al ministeri d'Afers Exteriors. Precisament, el ministre Josep Borrell ha destacat aquesta setmana per unes declaracions en què assegurava que els ferits per les càrregues policials del referèndum eren 'fake news'.



Els últims mesos hi ha hagut diversos pronunciaments de relators especials de l'ONU en relació al Procés. El que s'ocupa de qüestions relacionades amb els Drets Humans, Michel Forst, ha denunciat l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha opinat que la manifestació del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia va ser "pacífica".

Un altre relator especial de les Nacions Unides, sobre llibertat d’opinió i expressió, David Kaye, va instar fa uns mesos les autoritats espanyoles a “abstenir-se de perseguir per rebel·lió figures polítiques i manifestants” a Catalunya. “Les persecucions per rebel·lió que poden conduir a llargues condemnes a presó plantegen greus riscos de dissuadir el discurs totalment legítim, fins i tot si és controvertit”, va assenyalar Kaye. Tant Forst com Kaye són dues de les figures que Cuixart reclama que compareguin com a testimonis al judici de l'1-O.