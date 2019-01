Mercè Caso, degana de Barcelona: "La norma del 2014 garanteix la netedat absoluta del repartiment"

La jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, ha sortit al pas a les crítiques per la suposada irregularitat en l'assignació del jutjat d'instrucció en la causa de l'1-O. "La norma del 2014 garanteix la netedat absoluta del repartiment", ha defensat. I ha matisat: "El repartiment s'efectua a partir d'un sistema informàtic, totalment aleatori, que inclou els 33 jutjats disponibles a Barcelona".



Amb aquests arguments, Caso ha desmentit les acusacions que aquest matí llançava l'advocat dels alts càrrecs de Puigdemont en la causa de l'1-O al jutjat número 13. Així, Ramon Setó ha explicat que la norma de repartiment "exclou els jutjats sortints i entrants de guàrdia" en l'assignació de les denúncies, però que, en canvi, la causa es va assignar al 13, el jutjat de guàrdia sortint. Una cosa que la degana ha negat rotundament, ja que, segons ha matisat, el reglament a què ha fet referència l'advocat correspon al 2010 i ja no està vigent.





—perquè superava les 24 hores de guàrdia o les 72 hores prèvies—, passaria "directament" al deganat, des d'on es posaria en marxa "el sistema de repartiment". Un mètode que, ha dit, respon a dos principis fonamentals: "Que l'assignació sigui equilibrada i aleatòria".

Segons ha explicat Caso, la Sala de Govern va aprovar una modificació en la norma quatre anys després, l'any 2014. D'aquesta manera, s'establia que quan un assumpte no el pogués assumir el jutjat d'incidència

"L'objectiu és que tots els jutjats tinguin el mateix volum de feina i, a banda, que des de fora no es pugui triar o descartar un jutge determinat", ha matisat la jutgessa. És precisament per aquest motiu que es va modificar la norma, per "garantir la netedat absoluta".

Setó, però, ha trencat una llança en favor de la degana al assegurar que, per explicar la irregularitat, "s'està parlat d'un factor mecànic, d'un error en l'ordinador que assigna els expedients". Una possibilitat que Caso ha descartat, ja que, ha assegurat: "Aquest sistema és informàtic, no hi ha cap persona darrere tocant les tecles".

La imparcialitat de Ramírez Sunyer

En qualsevol cas, Setó ha insistit que l'evidència d'una irregularitat en el procediment d'assignació hi és i que ara "cal saber si és voluntària o no". De fet, tal com va informar l'ARA, l'advocat presentarà aquest dimarts dos recursos en què se sol·licitarà la nul·litat de la causa. "Sé que lluitem contra un gegant, però la vulneració dels drets humans no admet reserves. Una irregularitat en l'assignació del procediment s'ha de sancionar amb la nul·litat", ha sentenciat.



Els recursos, que es presentaran al deganat de Barcelona i al mateix jutjat número 13, arriben quan tot just es compleixen dos anys des que l'advocat Miguel Durán i Vox presentaven la primera querella per revelació de secrets contra el jutge Santiago Vidal. Setó, però, ha afirmat que, des de l'inici de la instrucció, les defenses ja van observar "vulneracions" dels drets dels investigats i "extralimitacions" per part de Ramírez Sunyer a l'hora de tramitar les querelles. "Comences a analitzar i penses: «Ostres, quina casualitat que aquest jutge tingui un tarannà tan similar al de les acusacions»", ha reflexionat des del plató d''Els matins' de TV3.



Unes crítiques al jutge del 13, que va morir la tardor passada, que tampoc no han agradat a la degana. "Vull reivindicar la bona manera de fer de magistrat Ramírez Sunyer", ha insistit, així com "destacar la tasca objectiva, professional i en absolut mediatitzada del jutjat número 13".

Queixes per l'opacitat del Tribunal Superior

En un altre sentit, l'advocat dels alts càrrecs de Puigdemont ha recordat que les defenses van sol·licitar la normativa sobre el procediment d'assignació fins a tres vegades, sense èxit, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tampoc no van facilitar-li la informació des del deganat, ha criticat Setó, i va ser el Col·legi d'Advocats el que va acabar oferint-l'hi. "Veient que la negativa a facilitar-nos la norma incrementava, també ho feia la nostra sospita d'una possible irregularitat", ha admès. "Si no hi ha res a amagar, és tan senzill com donar-nos la documentació, no?", ha expressat.



"Les normes de repartiment són de caràcter públic, no ha d'haver-hi cap dificultat per accedir-hi", ha respost la jutge degana. "Les seves dificultats per fer-ho les ignoro. Segur que ell les podrà explicar", ha dit. Tot i això, Caso ha acceptat que les defenses "tenen el dret legítim" de buscar un "camí per assolir la seva finalitat defensiva" i que "intenten buscar les tesis que vagin bé al seu argument". "Altra cosa és el recorregut que això pugui tenir", ha advertit.