El Síndic demana a l'Estat que se sumi al protocol que permet demanar l'opinió a Estrasburg abans d'emetre sentències

El Síndic de Greuges ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que l'estat espanyol ratifiqui el protocol 16 de la Convenció Europea de Drets Humans. El protocol permet als tribunals de justícia estatals demanar opinions consultives abans d'emetre una sentència que pugui donar peu a "interpretacions conflictives" del Conveni Europeu de Drets Humans. Segons ha explicat l'adjunt general del Síndic, Jaume Saura, d'aquesta manera s'evitarien casos com ara les sentències condemnatòries que s'han donat en els últims anys contra l'estat espanyol, com és el cas de la doctrina Parot o la crema de fotos del rei.

"Un estat europeu que vulgui estar a la primera plana de drets humans ha de ratificar aquest protocol", ha demanat Ribó, que ha assegurat que si l'estat espanyol no ho fa hi haurà una "manca de garanties en drets humans" a l'estat espanyol. Per ratificar aquest conveni, cal que el govern espanyol iniciï els tràmits perquè el Congrés de Diputats ho aprovi per majoria simple. A més, Ribó també ha fet arribar aquesta petició per carta al Defensor del Pueblo. De moment no ha obtingut resposta de cap de les dues institucions espanyoles.

Aquest protocol europeu es va elaborar l'octubre del 2013, però fins aquest any no s'ha culminat el procés d'adhesió dels estats. Cal un mínim de deu adhesions perquè el text entri en vigor. L'últim estat a ratificar-lo va ser França, a l'abril. D'aquesta manera, el text va començar a ser efectiu a partir de l'1 d'agost d'aquest any.

Saura ha explicat que aquesta eina permet que "quan els drets es trobin en joc" els tribunals estatals puguin recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè emeti un dictamen que, tot i no ser vinculant, marcarà "la jurisprudència" d'Estrasburg. "Adaptaran la seva decisió a la que hagi donat Estrasburg", ha explicat.

En un comunicat, el Síndic també assegura que ratificar aquest protocol en un moment com l'actual és crucial, perquè "la mirada d'Europa està pendent dels tribunals espanyols –en referència al judici contra els líders independentistes empresonats i exiliats que s'ha de fer a la tardor–, que en els pròxims mesos han d'emetre pronunciaments molt controvertits". De tota manera, Ribó no ha volgut parlar "d'urgència" perquè assegura que el procediment només es pot utilitzar en casos "d'extrema necessitat".