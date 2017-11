Sindicats de la Policia Nacional espanyola es querellen contra el Govern, Colau i Trapero per l'1-O

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebut una querella contra diversos membres del Govern; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i Josep Lluis Trapero, el major dels Mossos cessat pel ministeri de l'Interior, pels fets de l'1-O. Segons l'agència Efe, la querella l'han presentada diversos sindicats de la Policia Nacional espanyola.

Segons fonts del tribunal, s'ha designat el magistrat José Francisco Valls per fer-se'n càrrec i s'ha enviat la querella a la fiscalia perquè informi sobre si creu que el TSJC és competent per assumir el cas i si considera que la querella s'ha d'admetre a tràmit.

L'Audiència Nacional ja investiga el major Trapero en la causa per sedició sobre les protestes del 20 de setembre contra la macrooperació policial per evitar l'1-O. Però a més, un informe de la Guàrdia Civil l'acusa "d'inacció flagrant" durant el dispositiu del dia del referèndum. La querella dels sindicats policials apuntaria també a una suposada passivitat dels Mossos durant l'1-O. Cal recordar que els membres del Govern ja estan empresonats –excepte els que són a Bèlgica–, també per odre de l’Audiència Nacional, precisament a causa de l’1-O.

Fins ara, però, cap procediment havia apuntat contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Això és especialment peculiar si es té en compte que la querella no s’ha dirigit contra cap altre alcalde, tot i que n’hi va haver molts que van donar suport explícit a l’1-O i que també van cedir locals per instal·lar-hi les urnes del referèndum.