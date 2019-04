L'exportaveu del PSOE durant l'època de Rubalcaba anirà a les llistes de Ciutadans a les europees

Soraya Rodríguez es presentarà a la llista per les eleccions europees de la mà de Ciutadans. El president del partit taronja, Albert Rivera, ha anunciat avui que Rodríguez formarà part de la llista encapçalada per Luis Garciano com a independent. Ho ha anunciat en un acte de la formació taronja a Madrid sobre el futur d'Europa, en què també han participat Garicano i la mateixa Rodríguez.

Rodríguez va abandonar el PSOE ara fa un mes, quan va abandonar el seu escó al Congrés. Ho va justificar al·legant discrepàncies amb el dirigent del partit, Pedro Sánchez, en referència al conflicte català. Des de la seva posició, va ser de les més dures amb la figura del relator, a la que es va oposar des d'un principi.

En la seva carta de renúncia, va lamentar que la "governabilitat del país" hagués de dependre de l'independentisme, que "ha iniciat una operació d'assetjament i demolició de l'Estat de Dret i de la Constitució". "No crec que ja tingui gaire sentit seguir mantenint la meva posició dins del partit", va concloure Soraya Rodríguez, que ja aleshores considerava que la seva postura era minoritària dins del partit socialista. "Crec que la decisió d'abandonar la meva militància és la decisió més adequada que puc prendre ara mateix", deia.

Ara, però, sembla que Soraya Rodríguez torna a la política i, tot i que no s'afiliarà al partit d'Albert Rivera, el seu nom apareixerà a la seva llista. Ho farà de cara a les europees i és que, Rodríguez, ja havia estat eurodiputada al Parlament Europeu entre 1999 i 2004 i, durant aquesta última legislatura, presidenta de la Comissió Mixta per a la Unió Europea.