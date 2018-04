Suïssa diu que Falciani "no serà moneda de canvi" de Rovira i Gabriel

El portaveu del ministeri de Justícia suís, Folco Galli, ha confirmat aquest dijous en declaracions a RTS que Hervé Falciani no servirà de "moneda de canvi" d'independentistes catalans exiliats a Suïssa, unes declaracions que afecten concretament Anna Gabriel i Marta Rovira.

Galli ha reiterat que el govern suís no sap per què s'ha arrestat aquesta setmana l'exbanquer i activista, ja que se'l buscava "des del 2009", i ha afegit que, en tot cas, la cooperació judicial "està regida només pels tractats i la llei". Per això ha afirmat que "no hi ha cap marge de valoració per tant és quin intercanvi" i ha subratllat que si es reuneixen les condicions per a una extradició, "els estats han d'extradir" i que, si no, "l'extradició no és possible".

De fet, Suïssa va inscriure el 3 de maig del 2017 –fa gairebé un any– la sol·licitud actual de recerca de Falciani al sistema d'informació Schengen perquè Falciani, un cop esdevinguda ferma la sentència, complís a Suïssa la condemna de 4 anys i 195 dies de presó que li queda pendent, un cop descomptats els 170 dies que va estar en presó preventiva a Espanya, l'any 2012.