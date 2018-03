Suïssa respon a Espanya que no veu base per a detenir Puigdemont

Resposta fulminant. Les autoritats helvètiques han respòs via Interpol a la consulta emesa per l'Oficina de Cooperació Internacional del Ministeri d'Interior el passat divendres 16 de març: els suïssos no veuen prou bases legals per executar una ordre de detenció per extradir Carles Puigdemont i la resta de consellers i polítics.

Segons han confirmat a l'ARA fonts judicials, l'Oficina de Cooperació Internacional del Ministeri d'Interior -encarregada de "prendre la temperatura" a Suïssa sobre la possible detenció de Puigdemont- ha rebut aquest matí resposta de les autoritats helvètiques: "A través d'Interpol, les autoritats han comunicat a l'Oficina de Cooperació Internacional que no veuen prou bases legals per a executar una ordre de detenció per a una posterior extradició. Han assenyalat que la petició tindria caràcter polític, raó suficient per denegar-la".

De la mateixa manera, la Fiscalia del Suprem ha elaborat un escrit dirigit al magistrat instructor Pablo Llarena sobre la necessitat de limitar la validesa dels passaports del president Carles Puigdemont, els consellers, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig -a Brussel·les- i Clara Ponsatí -a Escòcia-, i l'exdiputada Anna Gabriel -a Ginebra-, per intentar restringir les seves activitats polítiques en altres països. Mentre Puigdemont es troba a Ginebra, Ponsatí ha viatjat a Àustria per a difondre la situació a Catalunya. Amb tot, l'escrit serà sotmès a un examen en profunditat abans de ser presentat davant el jutge instructor.



La limitació de la validesa dels passaports, no evitaria per sí mateixa la restricció dels moviments de les sis persones apuntades: a la Unió Europea es pot circular amb el DNI, així com a la resta de 26 països que van signar l'acord Schengen, entre els que s'hi troba Suïssa. Per tant, a més dels passaports, les autoritats dels països haurien de limitar o controlar també els carnets d'identitat.



La setmana passada, la Fiscalia General de l'Estat va fer un gir de 180 graus. El dilluns 12 va informar que no sol·licitaria mesures cautelars contra els consellers que ara es troben fora de territori nacional. Però després de saber que diumenge Puigdemont viatjaria a Suïssa, va anunciar a través d'un comunicat que establiria contacte amb les autoritats helvètiques per conèixer si seria possible detenir-lo i extradir-lo.