Urdangarin demana ser absolt perquè ja l'han "condemnat una part de la societat i alguns mitjans"

Comença el compte enrere perquè Iñaki Urdangarin ingressi finalment a la presó. D'ençà d'aquest dimecres, cinc magistrats del Tribunal Suprem revisen les sentències dels 17 condemnats per l'Audiència de Palma en el marc del cas Nóos després d'escoltar totes les parts en una vista pública. La primera a parlar ha estat la Fiscalia, que ha demanat augmentar la pena de presó del cunyat del rei de sis anys i tres mesos a deu anys de presó per haver estat, juntament amb el seu soci, Diego Torres, "el motor del delicte" i haver "instigat" la corrupció.

En una intervenció molt tècnica, la fiscal del Suprem Ángeles Garrido ha defensat en la vista pública que té lloc al Suprem l'aplicació d'agreujants a les penes que inicialment varen imposar-se a Urdangarin i Torres i a l'expresident de les Balears Jaume Matas (PP) pels delictes de malversació de fons públics. Considera que es tracta d'un "delicte bilateral" en què és necessari el concurs de totes les parts.

Urdangarin ha seguit la vista des de Suïssa, on continua vivint amb la infanta Cristina, en plena llibertat, des que l'Audiència Provincial de Palma va dictar sentència el 17 de febrer del 2017. En recórrer al Suprem, es va suspendre l'ingrés a presó. Un cop el tribunal resolgui –és segur que no serà avui–, Urdangarin pot acudir encara al Tribunal Constitucional i demanar que se suspengui el seu ingrés a presó, si és en ferm, fins que aquesta última instància admeti a tràmit el recurs. Si la pena és de més de cinc anys de presó –probablement–, la jurisprudència del TC l'obligarà a ingressar a presó, sempre que no obtingui un indult del govern espanyol.

Urdangarin demana l'absolució

L'advocat d'Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha demanat que l'absolguin i no ingressi a la presó. Com ja va fer en el seu moment la infanta, el cunyat de Felip de Borbó nega haver dissenyat un pla per defraudar fons públics a través de l'entramat creat al voltant de Nóos. Per a la seva defensa, Urdangarin era un simple relacions públiques que proposava projectes. "Amb tot el respecte per aquest tribunal, els deman, fixin-se quina temeritat, que absolguin el senyor Iñaki Urdangarin, que ha estat condemnat per una part de la societat i determinats mitjans de comunicació", ha dit Pascual Vives al final de la seva intervenció, molt més llarga que les de la resta de les defenses. A més, ha subratllat que la influència de la Casa Reial en els contractes d'Urdangarin hauria de ser "impune per atípica".

El tribunal està format pels magistrats Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo i Miguel Colmenero. En els pròxims dies, haurà de decidir quants d'anys de sentència demana per a Urdangarin i la resta dels condemnats. L'acusació popular, Manos Limpias, ha insistit que, tot i l'absolució en ferm, la infanta Cristina va participar en el delicte fiscal del seu marit. Tot seguit, l'advocat de la infanta, Pau Molins, ha retret al sindicat el "dany mediàtic" que havia causat. "Es va acreditar la seva innocència", ha insistit.

La infanta Cristina va ser condemnada a pagar 265.088,42 euros com a responsable a títol lucratiu en la causa. Ara, l'advocacia de l'Estat reclama que pagui 35.000 euros si s'augmenta també la pena de presó d'Urdangarin. El cunyat del rei va ser condemnat a sis anys i tres mesos de presó i a set anys i un mes d'inhabilitació i, a més, a pagar una multa de més de mig milió d'euros. En concret, li varen caure dos anys i vuit mesos de presó per un delicte continuat de prevaricació en concurs i de falsedat en document públic i de malversació, set mesos per frau a l'Administració Pública, un any per tràfic d'influències i dos anys per dos delictes contra la hisenda pública i per responsabilitat civil.

La pena, però, va ser inferior als 19 anys de presó que la Fiscalia demanava inicialment per a ell, ja que el tribunal de Palma el va absoldre dels delictes de blanqueig de capital i estafa i de diversos delictes de falsedat documental, tràfic d'influències, prevaricació, malversació i frau en relació amb activitats a les Balears, el País Valencià i Madrid, i va tenir en compte circumstàncies atenuants de reparació del dany.