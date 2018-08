El Suprem no estudiarà fins el setembre si imputa Casado

El Tribunal Suprem no estudiarà el cas del màster de Pablo Casado fins al setembre. Tal i com ja avançava l'ARA, fonts jurídiques han confirmat aquest dimarts que l'alt tribunal no els donarà trasllat fins el mes que ve, quan la sala penal del Suprem torni de vacances. La fiscalia descarta recórrer la decisió de la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de portar la investigació del president del PP a l'alt tribunal en veure indicis dels delictes de prevaricació administrativa i suborn impropi, penats amb un inhabilitació de càrrec públic, per presumptament haver-li "regalat" la titulació a la Universitat Rey Juan Carlos I (URJC) com a "prebenda" pel seu poder polític.

La sala penal del Suprem, que també és la sala d'admissions, haurà de decidir si accepta tramitar l'exposició raonada de la jutge. Però primer donarà trasllat a la fiscalia perquè prengui partit. Designada pel govern socialista de Pedro Sánchez, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, podria prendre partit en la mateixa direcció de Rodríguez-Medel i demanar que s'imputi i citi a declarar Casado. Però el PP confia que la majoria conservadora a la salda d'admissions del Suprem tombi la petició d'investigació del nou líder popular.

La portaveu del PP al Congrés, l'exministra Dolors Montserrat, ha defensat aquest dimarts a capa i espasa Pablo Casado. En una entrevista a Rac1 ha insistit que es tracta d'un "tema irrellevant" que els polítics rivals "volen utilitzar". "Té poc recorregut" i "és un "atac a la honorabilitat del PP": aquest és el discurs de Montserrat, que assegura que hi ha "doble vara de mesurar" i acusa Pedro Sánchez de no haver escrit la seva tesi i de modificar el seu currículum mentre que "Casado porta quatre mesos donant la cara i contestant de manera clara". "Els innocents no han de dimitir per no res", ha sentenciat.