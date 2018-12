El Suprem rebutja que Cosidó declari sobre els missatges relacionats amb Marchena

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, no haurà de declarar al Suprem en l'incident de recusació contra el president del tribunal que ha de jutjar els presos polítics i excandidat a la presidència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Marchena. El tribunal ha tancat aquest dilluns la investigació sobre l'incident de recusació que van presentar els presos polítics. Ara la sala 61 haurà de fixar una data per decidir sobre la recusació tant de Marchena com de tot el tribunal, tal com ha demanat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

En la interlocutòria, el magistrat de la sala segona Vicente Magro, que és qui ha dut a terme la instrucció, rebutja totes les proves que aportaven les defenses, inclosa la declaració de Cosidó, que va assegurar que seguirien controlant la sala segona "per la porta del darrere" si Marchena marxava a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Magro entén que aquestes proves i declaracions "no són necessàries per a la resolució de l'incident".

La sala 61 està integrada pel president del Suprem, Carlos Lesmes; els presidents de les cinc sales del Suprem –sense incloure Marchena en aquest cas– i els magistrats més antics i més moderns de cadascuna de les sales. Encara no hi ha una data fixada per a la reunió, però ha de ser abans de la celebració de la vista preliminar de qüestions prèvies abans que comenci el judici oral de l'1-O.

La Fiscalia del Suprem s'ha oposat de ple a la recusació de Marchena perquè considera que el magistrat és un gran garant de la independència judicial i que els missatges de Cosidó no tenen res a veure amb la seva posició. També s'ha oposat a recusar tot el tribunal per extensió. La defensa de Cuixart s'havia recolzat en l'última jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en el cas del líder abertzale Arnaldo Otegi, de qui es va resoldre que una de les jutges del tribunal de l'Audiència Nacional no va ser imparcial i per extensió "va contaminar" tots els magistrats que van jutjar el polític basc.