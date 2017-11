“Quan té bona relació amb un company de cel·la, l’hi canvien”

Susanna Barreda, companya de Jordi Sànchez, és psicòloga. Tenen tres fills, la més petita acaba de fer onze anys. Mentre dura l’entrevista, rep una trucada de Sànchez des de Soto del Real. Està bé.

Aquesta setmana has vist el Jordi?

El vaig veure la setmana passada, però dimarts anirem a veure’l tota la família. Serà el primer cop que fem un vis-a-vis. Et deixen una sala, on almenys el pots tocar i parlar-hi durant dues hores. Com a màxim poden entrar-hi quatre persones. Fins ara només ens hem vist a través d’un vidre.

Hi pots parlar per telèfon?

Parlem durant tres o quatre minuts gairebé cada dia. Els presos tenen unes targetes [amb un límit de temps] i fan cues per accedir al telèfon. Hem après a anar per feina, em diu què necessita i si està bé.

I el seu dia a dia a la presó?

Camina molt pel pati, per compensar les hores que està dins la cel·la. Els horaris són molt rígids. A les vuit esmorzen, després tenen estona al pati, després poden anar a la biblioteca i van a dinar. A les set sopen i després els tornen a tancar.

Heu parlat del que és el més dur?

Així directament no, però és la falta de llibertat que té i que hagi sigut d’aquesta manera. La falta de relació amb els seus fills. De cop i volta una jutge ho ha decidit així.

Com va ser el moment en què t’assabentes de l’empresonament?

Va ser un dia molt llarg, vam estar tot el dia pendents i esperant com aniria. Ell enviava missatges, a vegades una mica més positius, altres no tant. Justament anàvem a sopar quan vam veure per la televisió que decretaven presó sense fiança i a casa va ser duríssim.

Teníeu present l’escenari?

En el fons penses que no arribarà.

La via d’escapament és escriure?

El Jordi tenia moltes ganes d’escriure i ara té temps. Li dic sempre que n’ha de sortir amb un llibre. Ell escriu, però a la cel·la tenen una llum molt fluixa que no serveix gaire ni per llegir ni per escriure.

Té bona relació amb els presos?

La relació que té amb els interns és bona. Tot el que surt són mentides. Li han canviat quatre cops el company, cada cop que veuen que té bona relació amb algú l’hi canvien.

Es poden veure amb Jordi Cuixart?

Només es poden veure els diumenges a missa, amb els interns d’altres mòduls. En el dia a dia no.

Li arriba l’escalf de la gent?

La gent està molesta, indignada. Si deixem que passi això, què més ens pot passar? L’important és denunciar-ho. No es tracta d’independència, sinó de drets humans.

¿Us heu posat en contacte amb les famílies dels altres presos?

Sí, s’ha començat a fer un grup de WhatsApp. És el primer pas.

“No hi ha una bona edat per tenir un pare empresonat”

Txell Bonet és periodista i la companya de Jordi Cuixart, a la presó des del 16 d’octubre. Tenen un fill de mig any. Ens atén el mateix dia que ha anat a veure’l a Soto del Real, on s’hi han pogut reunir sense un vidre que els separi. Unes trobades que només es permeten mensualment.

Quin contacte tens amb ell?

Tinc dret a un vis-a-vis al mes, en què ens podem veure en una mateixa sala. Ahir en vam tenir un i el mes d’octubre passat un altre. En aquestes visites entrem junts amb familiars d’altres presos i ens distribuïm en sales de nou metres quadrats, on nosaltres ens trobem amb el Jordi. Cada setmana també pot rebre una visita de 40 minuts però a través d’un vidre. Durant la setmana té dret a algunes trucades però de cinc minuts cadascuna, no porten enlloc. Només temps per dir que estem bé, forts i que ens estimem. A les presons també es penalitzen els familiars dels presos. Això pot dinamitar qualsevol relació.

Com s’afronta una situació així amb un fill de mig any?

No hi ha una bona edat per tenir un pare a la presó. Em sap greu pel Jordi i pel nostre fill perquè no està creixent amb el seu pare. Amb una visita al mes, un nen tan petit ja sembla una altra persona.

I el seu dia a dia a la presó?

Llegeix molt. Passa moltes hores a la biblioteca, jo també li porto llibres quan li faig arribar roba, L’últim Walden, de Xavier Vallés, o La vida als boscos, de Henry David Thoreau. Altra gent també n’hi envia. I rep moltes cartes. De fet, s’escriu amb un home que no coneix i que n’hi envia cada dia.

El mòdul on està és tranquil?

Parla molt amb els altres presos. Hi ha històries molt bèsties i molt humanes. El seu company de cel·la és irlandès i m’explica que a vegades practica anglès.

Com et vas assabentar de la presó incondicional?

Per la televisió. L’últim missatge seu va ser que la jutge se n’havia anat al racó de pensar i ja no vaig saber res més d’ell.

¿Creus que si la causa acaba al Suprem això pot beneficiar els Jordis?

Prefereixo no projectar. Visc al dia.

Tem que es normalitzi la situació?

Crec que la gent no s’oblidarà d’ells. La gent s’ho ha pres com si haguessin posat un familiar seu a la presó. I jo no m’ho prenc com un problema domèstic sinó col·lectiu.

Però el sacrifici és personal.

No triem les coses que ens passen a la vida. Només com ens les prenem. Per la meva professió he conversat amb presos polítics de Birmània que s’han passat 17 anys a la presó. No sé si em va quedar allò dins del saber aguantar. A més, ell sempre ha actuat de manera pacífica i ha volgut formar part del col·lectiu que reclama el dret a decidir.