El TSJC manté Joana Ortega inhabilitada perquè creu que ha trencat la condemna i ha continuat treballant per al Govern

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denunciat davant del deganat dels jutjats d'instrucció de Barcelona que l'exconsellera de Presidència Joana Ortega ha estat treballant com a assessora del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat entre maig i octubre d'aquest any, tot i estar inhabilitada en compliment de la sentència per l'organització de la consulta del 9-N. El TSJC considera que Ortega hauria trencat la condemna i per això la manté inhabilitada i envia el cas als jutjats de Barcelona perquè decideixin si se li ha d'imposar una nova sanció per aquest suposat incompliment.

La sentència del TSJC va condemnar l'expresident Artur Mas, l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau i Ortega per desobediència per l'organització del 9-N. El Tribunal Suprem va rebaixar les penes d'inhabilitació inicial i va plantejar una inhabilitació de mig any per a Rigau, de nou mesos per a Ortega i d'un any i un mes per a Artur Mas. Les inhabilitacions es van començar a executar el 25 de febrer passat. En el cas de Rigau, el TSJC sí que considera que la pena s'ha complert correctament i dona per liquidada la condemna. L'avaluació d'Artur Mas no arribarà fins més endavant, ja que el temps d'inhabilitació s'exhaureix el febrer de l'any que ve.

En el cas d'Ortega, però, el tribunal considera que el contracte que l'ha vinculat durant sis mesos amb el departament d'Empresa "podria col·lisionar" amb la mesura d'inhabilitació. Els magistrats admeten que la feina d'assessora que ha desenvolupat Ortega no es pot considerar exactament "l'exercici d'un càrrec públic electe", però creuen que implica "unes funcions semblants" perquè "continua treballant per al mateix Govern", perquè va ser nomenada –assegura el tribunal– "de manera discrecional", perquè cobra "generosament" un sou pagat amb diners públics i perquè continua exercint en l'àmbit públic.

La defensa al·lega que no és incompatible

La defensa de l'exconsellera va al·legar davant del tribunal que els dos contractes signats per Ortega eren per a activitats que no tenien res a veure amb l'exercici d'un càrrec públic i que per tant eren compatibles amb la inhabilitació fixada finalment pel Tribunal Suprem. La Fiscalia, en canvi, sí que considerava que entraven dins de les feines prohibides per la sentència d'inhabilitació.

Després d'analitzar els fets, el TSJC ha decidit enviar el cas als jutjats de Barcelona perquè dictaminin si es tracta d'una feina incompatible amb la inhabilitació o no, i mentrestant manté l'exconsellera encara en aquesta situació.