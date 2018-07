El TSJC cita Turull com a imputat el 8 d'octubre per cedir el seu patrimoni a la seva dona abans de l'1-O

L'exconseller de Presidència i diputat de Junts per Catalunya Jordi Turull compareixerà el pròxim 8 d'octubre davant del jutge per haver cedir part del seu patrimoni a la seva dona uns mesos abans de l'1-O. Així ho ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El magistrat d'aquest tribunal José Francisco Valls també ha acordat citar la dona de Turull, Blanca Bragulat, com a investigada pel mateix cas. Se'ls investiga per un delicte d'aixecament de béns, perquè la fiscalia sospita que l'exconseller va transferir 96.000 euros a la seva dona el juny del 2017 per no haver de fer front a possibles multes econòmiques derivades del Procés.

La decisió arriba després que el TSJC rebutgés el recurs que Turull i la seva dona van interposar contra l'admissió a tràmit de la querella de la fiscalia. El ministeri fiscal va obrir una investigació en entendre que el diputat de Junts per Catalunya podria haver fet aquesta acció per conservar els diners en cas que el Tribunal Suprem pogués demanar-li responsabilitats civils arran de la causa per la celebració del referèndum. Així, la sala civil i penal del TSJC va acordar mantenir la causa oberta a Turull i la seva dona davant els indicis que l'exconseller va pretendre amb la cessió de béns "dificultar" el pagament de possibles responsabilitats en les causes obertes pel Procés.

Turull és actualment a la presó de Lledoners (Bages), en presó preventiva per la causa oberta per rebel·lió al Tribunal Suprem contra la cúpula política de l'1-O.