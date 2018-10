El TSJC interrogarà Buch i Lloveras per promoure el suport dels ajuntaments a l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) continua endavant amb la investigació per desobediència contra l'ara conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, per buscar el suport dels ajuntaments al referèndum de l'1 d'octubre, quan tots dos estaven al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Els ha citat a declarar com a investigats el pròxim 6 de novembre.

Citada a declarar el 6 de novembre a les 10.00 al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Querella per fer política, per expressar públicament el suport al referèndum. pic.twitter.com/FgpbE5yFM7 — Neus Lloveras🎗️ (@neuslloveras) 15 d’octubre de 2018

El TSJC va començar a investigar Buch i Lloveras després de la querella de la fiscalia, però va cenyir la causa al delicte de desobediència i va descartar els de malversació i prevaricació, que també els atribuïa el ministeri públic. Quan el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va assumir la causa de l'1-O, el tribunal català li va remetre la investigació contra Buch i Lloveras perquè pensava que estava vinculada a la causa del procés. Però Llarena, d'acord amb el criteri de la fiscalia, va desestimar incloure'ls en el cas que ha acabat amb el processament dels líders independentistes i va tornar la causa al TSJC, que ara ha decidit tirar-la endavant.

Cessió de locals

Segons l'exposició raonada que el magistrat del TSJC Jordi Seguí va enviar al Suprem, Buch i Lloveras van enviar un missatge electrònic als alcaldes catalans poc després que s'aprovés la llei del referèndum. Segons el jutge, els indicaven que havien de confirmar la disponibilitat de locals públics per a la votació i els adjuntaven un model de decret d'alcaldia per mostrar el seu suport a l'1-O.

Amb el referèndum ja suspès, el jutge diu que Lloveras va enviar un altre missatge als associats amb un informe que concloïa que el dret internacional empararia l'actuació dels funcionaris que desobeïssin el Tribunal Constitucional. A més, tant Buch com Lloveras haurien enviat un tercer missatge amb models de cartells per fomentar la participació i el vot afirmatiu.