El TSJC manté la investigació a Josep Maria Jové per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de súplica presentat per Josep Maria Jové contra la interlocutòria del 26 de novembre del 2018, que va acordar investigar-lo per l'1-O. Jové va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'Oriol Junqueras i ara és diputat al Parlament i, per tant, aforat. El tribunal va considerar llavors que hi havia prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets. Ara argumenta que els aforats no poden tenir "privilegis que limitin la investigació penal quan hi ha sospites raonables" contra ells.

El tribunal argumenta que el Suprem no va excloure la investigació de Jové per part d'altres tribunals.

També apunta que no és feina seva establir si els indicis que hi ha contra el diputat tenen prou força, ni tampoc és el moment processal per fer-ho. Això és competència de la instructora, diu.

D'altra banda, el TSJC també acorda acceptar Vox en concepte d'acusació popular un cop el partit aboni la fiança corresponent.

El novembre passat el tribunal va decidir investigar Jové per aquests delictes, després que el tribunal d'instrucció número 13 i que el Tribunal Suprem descartés investigar-lo per rebel·lió. En el mateix escrit, el TSJC va declinar investigar l'exsecretari d'Economia i actual vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

El jutjat d'instrucció número 13 va començar a investigar Jové, juntament amb el també diputat d'ERC Lluís Salvadó, arran de la denúncia contra l'exjutge i senador d'ERC Santiago Vidal, que en unes conferències va assegurar, entre altres coses, que el Govern tenia accés a les dades fiscals dels catalans. A Jové i Salvadó els van arrestar el 20 de setembre del 2017 durant els escorcolls a la seu d'Economia.