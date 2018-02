El 'Times' demana a Madrid que permeti el retorn de Puigdemont i que dialogui

El diari 'The Times' demana avui dilluns, en el seu comentari editorial, que l'estat espanyol permeti que Carles "Puigdemont i altres líders [independentistes] tornin [a Catalunya] i entrin en un diàleg amb el govern de Madrid i les altres comunitats autònomes d'Espanya", una possibilitat que encaixa difícilment tant amb els plantejaments que l'Estat ha seguit fins ara en la crisi amb Catalunya com amb l'arquitectura constitucional espanyola, que no situa a les autonomies en pla d'igualtat amb l'administració central. Amb tot, la demanda final de l’editorialista es pot considerar un triomf en tota regla per a les tesis que defensa Junts per Catalunya i una legitimació de les posicions del president Puigdemont. L'editorialista fa un joc de paraules al títol, en dir-ne 'Royalpolitik', per destacar en el subtítol que "Espanya hauria de deixar de perseguir separatistes catalans i negociar per interès nacional".

El diari en parla en el context de la visita del rei Felip VI al Mobile World Congress, que s'ha inaugurat aquest dilluns a Barcelona en mig de no poques polèmiques, arran de la situació política. Recorda 'The Times' que "Felip d'Espanya visitarà avui un racó infeliç del seu regne, la regió de Catalunya". I afegeix: "Després d'haver votat a favor d'una independència unilateral en un referèndum el passat mes d'octubre i una altra vegada per una lleugera majoria parlamentària a favor de la separació al desembre, Catalunya encara habita als llimbs polítics". Una referència explícita a la situació de manca de govern derivada de la situació processal del president destituït pel 155, que s'arrisca a ser detingut si torna a Catalunya per intentar prendre part en una sessió d'investidura.

Seguir la via oberta per David Cameron

Que Madrid ofereixi el mateix que Londres va oferir a Escòcia

El consell que etziba el diari londinenc a Felip VI és que Madrid segueixi la mateixa política que va tenir el primer ministre britànic, David Cameron, quan va permetre el referèndum per la independència d'Escòcia el 2014. L'editorialista creu, doncs, que "la majoria estricta per la independència al Parlament regional suggereix que no hi haurà un augment immediat del suport a un Estat separat. Madrid hauria d'arriscar-se i aprendre a parlar més del pluralisme que no pas de la sedició", conclou. L'última enquesta del CEO, publicada la setmana passada, vindria a donar la raó als plantejaments del diari, capçalera de referència del grup Murdoch.

Encara que el diari qüestiona la conveniència econòmica de la independència per a la pròpia Catalunya, com també el perjudici que suposaria per a Espanya, destaca especialment la manca de tacte amb què el govern de Mariano Rajoy ha conduït tota la crisi i posa tota la càrrega de la prova del cantó de Madrid. "El govern de Rajoy ha optat pel to incorrecte. Puigdemont es veu confrontat amb una elecció entre l'exili i la detenció si torna". A més, la detenció d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és també interpretada pel 'Times' com a innecessària i excessiva.

"L'empresonament d'activistes independentistes per part del govern [de Madrid] és clarament excessiva, i ha enviat un greu missatge a la societat civil. L'ús de la detenció preventiva ha plantejat preguntes entre les organitzacions de drets civils d'Europa. L’equació del debat separatista amb la sedició és un repte a la llibertat d’expressió".

Aprofitant el viatge a Catalunya del rei Felip, el primer des dels atemptats de l’agost i després del duríssim discurs del 3 d’octubre, 'The Times' creu que "el rei, popular a Espanya, hauria d'utilitzar la seva visita per escoltar els catalans. El país s'ha endinsat en una possible ruptura, des del País Basc fins a Catalunya, [fet] que s'ha convertit en el primer fre a la Unió Europea per a altres estats que busquen la independència, com Kosovo. Un comportament dissenyat per fer prevaldre els principis, en realitat revela la manca de confiança en si mateix", argumenta el diari. Kosovo, de fet, fa deu anys que viu també en els llimbs.