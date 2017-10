Toni Comín: "El silenci del PSC és un dels grans drames de la política catalana i espanyola"

El conseller de Salut, Toni Comín, no ha estalviat crítiques cap al PSC davant l'aplicació de l'article 155. Durant la conferència 'Salut i República: les polítiques sanitàries en l’horitzó del segle XXI' que ha pronunciat aquest dimecres a l'Hotel Palace de Barcelona, Comín, que havia sigut diputat del PSC, ha reconegut que ell, i també alguns membres del PSC -no ha perdut, diu, cap dels amics que té al partit- viuen "amb escàndol" que el PSC "encara no hagi fet un comunicat de la seva executiva condemnant l'aplicació del 155, de rebuig frontal del 155 i, en conseqüència, de trencament del PSOE". Segons Comín, el silenci del partit que va aconseguir la restitució de les institucions catalanea "és un dels grans drames de la política catalana i espanyola", ha dit el conseller durant el torn de preguntes posterior a la conferència.



També s'ha referit al PSOE, del qual ha dit que és "la gran decepció del sistema democràtic espanyol". Toni Comín, ha assegurat que en la seva etapa amb Maragall ja es "va descobrir la impossibilitat del PSOE de suportar la pressió del PP davant d'un procés d'Espanya federal i de reconeixement de la plurinacionalitat. Això ho sabem des del 2006", ha reconegut. "El que no sabíem és que el PSOE, i en extensió el PSC, quedaria capturat pel marc cultural del PP. Ho vam patir amb dolor durant el tripartit i ara ho estem vivint com un escàndol", ha afegit.



Pel que fa a la reunió que aquesta nit ha mantingut l'estat major del Procés, Comín ha dit que "sempre que hi hagi acord hi ha satisfacció". Però ha negat les filtracions de les últimes hores i ha assegurat que les deliberacions del Govern "són secretes". Això sí, ha negat que la reunió fos de matinada: "Les coses de la política catalana no es fan de matinada".

La conferència de Toni Comín sobre el sistema sanitari del segle XXI a l'Hotel Palace ha començat amb aplaudiments, per recordar els nou dies d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El conseller de Salut, Toni Comín, ha recordat que "ja fa nou dies que dues persones que són absolutament innocents són a la presó per l’exercici de la seva activitat política, i on passa això no hi ha democràcia, i un Estat on passa això no és una democràcia", ha destacat Comín durant la conferència on s'han de dibuixar les línies mestres de la futura sanitat catalana.

El sistema sanitari, estructura d'estat

El conseller de Salut ha reiterat que Catalunya té un dels millors sistemes sanitaris d'Europa. Un sistema que és una "estructura d'estat molt sòlida" i "un instrument de cohesió social" que malgrat ser un dels països que té menys recursos de salut per capita, és dels que obté millors resultats. "El nostre departament de Salut s'assembla més a un ministeri de Noruega que a un departament de Salut de la Rioja", ha dit Comín.

L'objectiu és continuar mantenint el sistema sanitari català entre els millors i aspirar a ser un dels tres millors. "Hem de ser la Finlàndia de la salut. És a dir, ser reconeguts mundialment com el país que té el sistema sanitari de referència". Per aconseguir aquest objectiu, la via és, segons Comín, la construcció d'una república. "Per a mi la república és un instrument, no una finalitat", ha reblat.

És per aquesta "bona feina" que ha fet el sistema sanitari català que Comín considera que "ningú té dret a intervenir ni a posar les mans" sobre el sistema de salut català. "I més, amb ús inconstitucional d'un article de la Constitució", ha afegit. "Ningú amb un 8% dels vots té dret a administrar un sistema sanitari i qui pretengui fer-ho s'està excloent de les regles de joc de la democràcia", ha dit Comín sobre el Partit Popular. El conseller considera que el dia 1 d'octubre "Catalunya es va guanyar el seu dret a disposar d'aquesta república". Comín no ha volgut precisar quines serien les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 sobre el sistema sanitari. "No hi ha legitimitat ni dret a intervenir l'administració sanitària del nostre país i hem de fer tot el possible perquè aquesta intervenció no es produeixi", ha assegurat.

Comín també ha fet broma en termes mèdics sobre el procés i ha assegurat que per solucionar la situació actual hi ha la ''vacuna'' de la democràcia, de la qual a Catalunya, ha dit, no hi ha problemes de subministrament.

La conferència de Comín ha estat seguida per nombrosos càrrecs del departament de Salut, polítics, diputats, i consellers entre els quals, Josep Rull, Meritxell Borràs o Clara Ponsatí. També ha assistit a l'acte la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.