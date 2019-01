Torra preveu anar a Brians 2 a acomiadar els presos polítics abans del trasllat a Madrid

El president de la Generalitat, Quim Torra, preveu acomiadar els presos abans que siguin traslladats aquest divendres a Madrid per al judici de l'1-O que ha d'arrencar els pròxims dies al Tribunal Suprem. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts pròximes a l'ACN, el cap de l'executiu preveu visitar aquest divendres els nou dirigents empresonats al centre penitenciari de Brians 2, on seran traslladats des de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Possiblement, Torra aniria a Brians 2 acompanyat de part dels membres del Govern.

De fet, el consell executiu també té previst reunir-se aquest divendres al migdia de manera extraordinària, coincidint amb el dia que els presos independentistes seran traslladats a les presons de Madrid. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, el Govern vol fer una reunió monogràfica sobre la situació dels presos, per deixar patent la seva solidaritat i suport, i per mostrar "unitat" entre els sobiranistes i entre els socis de l'executiu per encarar el judici de l'1-O, que començarà aviat, tot i que encara no se'n coneix la data concreta. Segons ha pogut saber l'ACN, el consell executiu preveu aprovar una declaració institucional de suport als presos i de denúncia d'un judici que consideren polític.

El primer en parlar-ne ha sigut el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que, tot i demanar "discreció", en una entrevista a Catalunya Ràdio ha explicat que es reuniran perquè "els presos mereixen que el Govern els acompanyi en el que sigui possible". "Celebrant aquest consell de govern extraordinari s'evidencia aquest fet", ha comentat sense aportar més detalls.