Torra, a l'acte de Lledoners: "No ens hem de defensar de res, hem d'atacar aquest estat espanyol injust"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar aquest divendres al vespre des de les portes de la presó de Lledoners que "no ens hem de defensar de res, hem d'atacar aquest estat espanyol injust". "No ens hem de defensar de res perquè Europa ens ha donat la raó i si Europa jutja d'una determinada manera i Espanya jutja de manera contrària qui té el problema?", s'ha preguntat.

El cap de l'executiu ha fet aquestes declaracions durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de l'acte organitzat a Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), per part d'Òmnium i l'ANC per retre homenatge a les víctimes del 17-A i als cossos de seguretat i emergències. Torra també ha deixat clar que "no ens aturarem fins que el poble sigui lliure". Al mateix temps, ha reivindicat l'"esperit de Ripoll" perquè, segons ell, "posa la convivència i la solidaritat al punt central del país". El president també ha lamentat que els polítics que es troben empresonats i que estan a l'exili no hagin pogut participar dels actes d'aniversari dels atemptats.

Ni la pluja intensa ni les llargues cues que pels volts de les set de la tarda han obstaculitzat els accessos a la presó de Lledoners han impedit la celebració del segon gran acte en homenatge a les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils que deixa la jornada. Fins al centre penitenciari -on des de principis de juliol hi ha empresonats Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn- s'hi han apropat milers de persones. Sota el lema de 'La vostra valentia, la seva vergonya', l'acte també ha volgut retre homenatge als cossos de seguretat i d'emergències que van col·laborar les hores posteriors a l'atemptat i a la tasca de la conselleria d'Interior de la Generalitat, llavors encapçalada pel conseller Forn.

Torra, ha estat el primer ponent d'arribar a l'acte. Ho ha fet minuts després de sortir del centre penitenciari on ha visitat els polítics que hi ha empresonats. El seu parlament començava amb un agraïment a les persones que durant hores s'hi han concentrat sota la pluja. "Gràcies per mullar-vos cada dia pels drets humans, pels drets fonamentals, pels d'autodeterminació i per la independència", apuntava. Torra ha reivindicat l'esperit de convivència que "ha marcat l'any que deixem enrere i que ahir es feia molt present a l'acte d'homenatge que va celebrar-se a Ripoll".

Era el darrer parlament d'una jornada en la qual, ha assegurat, "les víctimes i els seus familiars han estat les grans protagonistes i amb qui al llarg del dia hem pogut compartir moments únics". "És amb ells amb qui ens comprometem i fem autocrítica si se'ls ha desatès", seguia. El president també ha tingut un record pels polítics presos i a l'exili i en especial a Laura Masvidal, parella de Joaquim Forn, també present a l'acte. "La Laura m'ha acompanyat durant tot el dia i ho ha fet en representació de tota la gent que avui no ha pogut ser aquí, dels que estan investigats, encausats o perseguits per aquesta farsa que ha construït l'estat espanyol", apuntava. Torra ha finalitzat el seu discurs citant a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. "Recordeu que no ens hem de defensar de res, sinó que hem d'atacar l'estat espanyol a qui Europa no ha donat la raó", acabava.

En el seu torn de paraula, Laura Masvidal ha parlat en nom de l'Associació pels Drets Civils Catalans. Visiblement emocionada, la parella de Forn ha explicat que a dins de la presó de Lledoners avui també s'ha homenatjat a les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils. "Aquest matí han fet un minut de silenci en record a les víctimes però els presos també han tingut una mostra d'agraïment amb els cossos de seguretat i d'emergència i en especial amb el conseller Forn, a qui han regalat una samarreta amb missatges de suport", sentenciava.

Un dels moments més emotius de l'acte arribava amb el parlament de Patrícia Nuviola, representant del cos de Bombers de la Generalitat. Recordant els moments viscuts arran de l'atemptat, Nuviola ha explicat que "als bombers, quan ens formen, no ens preparen per viure escenaris de barbàrie com els que vam viure, i malgrat tot, aquells dies vam treballar com un sol poble unit i de dol". En un discurs carregat de reivindicació, Nuviola ha acabat afirmant que "en un dia com avui no podem tancar els ulls davant d'un rei que trafica amb armes arreu del món".

Del rei Felip VI també n'ha parlat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. "Cap borbó es pot atorgar el protagonisme en un dia com avui i això hauria de fer vergonya. No hi ha més protagonistes que les víctimes i els servidors públics, alguns d'ells empresonats i exiliats", lamentava. A Mauri li prenia el relleu la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha assegurat que "en circumstàncies normals no hauríem d'haver organitzat mai un homenatge a les portes d'una presó". Paluzie ha ovacionat la tasca dels Mossos d'Esquadra durant l'atemptat de Barcelona i Cambrils. "Aquella comunió que vam sentir llavors és la que els demanem ara. Necessitem que el cos dels Mossos sigui garant dels drets i les llibertats de tots i totes", reivindicava Paluzie.

L'acte, presidit per l'escriptora catalana Estel Solé, també ha comptat, entre d'altres, amb la participació de la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi, del president de l'AMI, Josep Maria Cervera i del diputat al Congrés, Joan Tardà.