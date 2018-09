Torra i Marlaska abordaran el conflicte pels llaços grocs a la Junta de Seguretat

La Junta de Seguretat convocada per a aquest dijous abordarà, finalment, el conflicte pels llaços grocs a l'espai públic. El president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà la trobada, en la qual també participarà el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Generalitat és qui convoca la reunió i, per tant, configura l'ordre del dia. Segons fonts del departament d'Interior, però, els punts que s'han de tractar a la reunió s'han consensuat amb el ministeri de l'Interior perquè tenen la voluntat que "la junta vagi bé". Així, han incorporat un punt a l'ordre del dia que girarà al voltant de "l'anàlisi de la seguretat pública a Catalunya", un punt en què està previst que el ministeri posi sobre la taula "la convivència a l'espai públic" i on s'abordi el conflicte dels llaços en l'espai públic.

A la reunió, que se celebrarà a partir de les 12.00 hores al Palau de la Generalitat, s'ha inclòs també en l'ordre del dia un punt sobre el suport de les forces i cossos de seguretat de l'Estat "en circumstàncies extraordinàries", així com l'evolució dels principals indicadors de seguretat ciutadana, segons ha anunciat avui la Generalitat en un comunicat recollit per l'agència Efe.

Per part del Govern, a més de Quim Torra també hi seran el conseller d'Interior, Miquel Buch; el secretari general, Brauli Duart, i el director dels Mossos, Andreu Joan Martínez, mentre que Marlaska estarà acompanyat per la secretària d'Estat de Seguretat, Ana María Botella; el director del Gabinet de Coordinació i Estudis, José Antonio Rodríguez; el secretari general tècnic, Juan Antonio Puigserver, i la delegada del Govern, Teresa Cunillera.

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ja va anunciar ahir que la Generalitat acceptava que en la reunió de la Junta de Seguretat, que té com a finalitat coordinar les polítiques de seguretat i de l'activitat dels cossos policials de l'Estat i de Catalunya, s'abordi la polèmica pels llaços grocs, després que el Govern va voler incorporar aquesta qüestió després dels incidents ocorreguts les últimes setmanes entre partidaris i detractors d'aquest símbol a favor de la llibertat dels presos polítics.

D'aquesta manera, en el primer punt de l'ordre del dia de la Junta de Seguretat s'efectuarà una anàlisi de la seguretat pública a Catalunya, en què el ministeri d'Interior aportarà informació sobre la convivència a l'espai públic, els índexs de criminalitat i el suport de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en circumstàncies extraordinàries.

Per la seva banda, la conselleria d'Interior aportarà en aquest primer punt dades relatives a l'evolució dels principals indicadors de seguretat ciutadana, el balanç de la sinistralitat viària a Catalunya –que ha repuntat aquest any– i la percepció de la ciutadania sobre les polítiques de seguretat del Govern.

La Junta de Seguretat també analitzarà l'actual situació d'amenaça terrorista a Catalunya, l'actuació i l'impacte del crim organitzat en aquesta comunitat i la integració dels Mossos en el Sistema de Coordinació d'Investigacions del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme (CITCO). També se certificarà l'actual xifra d'efectius dels Mossos d'Esquadra i s'actualitzarà el procediment per completar la dotació prevista a la Junta de Seguretat del 2006, que fixava en més de 18.000 agents els efectius necessaris, uns dos mil més que els actuals.

Un altre dels punts abordarà l'estat de compliment dels acords pendents de l'anterior Junta de Seguretat, celebrada el 10 de juliol del 2017, així com la constitució d'una comissió tècnica de seguiment per a la interconnexió de les dades del Govern i de la Generalitat sobre violència masclista.

A més, també es debatrà la posada en marxa del comitè de coordinació policial i de la comissió de coordinació policial de Catalunya i la constitució d'un grup de treball per analitzar i implementar els mecanismes d'integració de les capacitats de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en els seus àmbits de competència, en el servei d'emergències CAT112.