Torra acusa Sánchez d'"asfixiar" Catalunya i d'"entorpir" la recuperació econòmica

La fi de l'estat d'alarma no posarà fi al conflicte competencial amb Catalunya. La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i la Generalitat s'ha posat de manifest aquest diumenge en la conferència de presidents autonòmics, en què la Moncloa ha exposat els detalls del decret de nova normalitat que s'aprovarà la setmana que ve i els criteris de repartiment dels 16.000 milions d'euros per fer front al covid-19 que té previst traslladar a les autonomies. I és aquest últim punt el que ha generat controvèrsia i que ha propiciat que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi acusat el govern espanyol d'"asfixiar" Catalunya i d'"entorpir" la recuperació econòmica.

El cap de l'executiu ha criticat que les solucions de la Moncloa són per a "finals d'any" o per a "inicis del vinent" i que la Generalitat necessita els recursos ara. Segons Torra, no poder comptar-hi suposa una situació "insuportable" per a Catalunya i de "gran gravetat".

En un comunicat després de la reunió amb Sánchez, el president ha explicat que "segons els primers càlculs" del vicepresident, Pere Aragonès, el nou criteri de repartiment suposa una pèrdua de "desenes de milions d'euros" per a Catalunya. Fonts d'Economia consultades per l'ARA expliquen que la informació sobre els criteris es va enviar divendres als consellers econòmics de les autonòmies i que ara per ara només en saben els paràmetres generals. D'acord amb les mateixes fonts, encara no se'ls ha detallat una xifra final. "L'Estat marca paràmetres, faltarà veure'n la lletra petita i com es concreta", afirmen. També afegeixen que a la Generalitat han dit des del principi que 16.000 milions per a totes les comunitats eren uns recursos "insuficients".

El vicepresident, Pere Aragonès, s'ha posicionat sobre la qüestió a Twitter: "El repartiment del fons covid és urgent. Hem de saber-ne ja la lletra petita veritable i el que ens correspon. I el més important: ha de ser proporcional a l’esforç sanitari, econòmic i social. No es pot regatejar l’esforç fet a Catalunya, que és altíssim. 16.000 és insuficient".

Torra: "Amb el nostre pressupost no podrem encarar les reclamacions i comprometem les polítiques socials"

Com ja va avançar divendres, Torra ha demanat 15.000 milions d'euros per fer front a la crisi del coronavirus a Catalunya. D'on han de sortir tots aquests diners? Segons fonts governamentals, uns 5.000 haurien de venir per transferències directes de l'Estat per les despeses acreditades en inversió sanitària, 5.000 més els hauria de demanar Espanya al Mecanisme Europeu d'Estabilitat com a préstec en nom de Catalunya, 2.500 milions de l'autorització d'augmentar el dèficit i 2.500 milions més sorgirien de poder disposar del romanent dels ajuntaments.

Sense això, el president assegura que amb el pressupost de la Generalitat "no es podran encarar les reclamacions" i "es comprometen les polítiques socials".

Les 40 mesures

El president també s'ha queixat durant la reunió que Sánchez no li ha contestat cap de les 40 propostes per reactivar l'economia que li va plantejar a la conferència de presidents autonòmics de la setmana passada. Entre aquestes reclamacions hi havia la inversió pel temporal Gloria, el Pla del Delta i el pagament del "deute històric" de Catalunya amb l'Estat, que inclou les previsions que recull l'Estatut.

Finalment, Torra ha demanat una pròrroga dels ERTO a Pedro Sánchez i la "posada en marxa immediata" de l'ingrés mínim vital. A parer seu, cal que es concedeixi alhora un permís retribuït a mares i pares que necessitin fer-se càrrec dels infants i de persones amb dependència.