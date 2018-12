Torra i Sánchez donen una nova oportunitat al diàleg

Quim Torra i Pedro Sánchez donen una nova oportunitat al diàleg. Malgrat les “diferències notables” que tots dos van admetre tenir, i que semblen difícilment irreconciliables, els dos presidents van aprofitar la reunió que van mantenir ahir a Barcelona per comprometre’s per escrit a seguir treballant per buscar una sortida pel “conflicte sobre el futur de Catalunya”. Segons el breu comunicat subscrit pels dos executius -i que ja feia un parell de dies que es treballava-, aquesta sortida ha de comptar amb un “ampli suport en la societat catalana” i s’ha d’instal·lar dins del “marc de la seguretat jurídica”. En definitiva, la trobada del Palau de Pedralbes no va aportar grans novetats, però va servir per reprendre la relació entre governs -enrarida els últims mesos- i rebaixar la tensió sobre la celebració avui a Barcelona del consell de ministres, contra el qual hi haurà nombroses protestes que amenacen amb col·lapsar la ciutat.

Que el futur del diàleg és incert ho demostra que els dos executius no van posar-se d’acord ni tan sols sobre si la trobada d’ahir va ser una reunió entre presidents o una cimera entre executius. Tanmateix, els dos governs van voler deixar negre sobre blanc la seva aposta per “un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política” que generi un ampli consens. Per això, van comprometre’s a “potenciar els espais de diàleg que permetin atendre les necessitats de la societat i avançar en una resposta democràtica a les demandes de la ciutadania de Catalunya en el marc de la seguretat jurídica” -sense al·ludir específicament a la Constitució- i van pactar una altra reunió al mes de gener en què ja no hi haurà els presidents però sí dos consellers -Elsa Artadi i Pere Aragonès- i dos ministres -encara per determinar.

Nova trobada al gener

La cita del gener -que tindrà continuïtat en el futur- haurà de servir per continuar acostant unes posicions que encara estan allunyades. “La distància entre els dos governs és gran”, va admetre Artadi en roda de premsa. I el mateix comunicat pactat entre els dos executius remarca també les diferències existents tant en “l’origen” com en “les vies de resolució” de la situació a Catalunya, on el PSOE manté el veto a la celebració d’un referèndum d’independència. Tanmateix, Torra va voler agrair més tard a Sánchez -els dos presidents van coincidir en un sopar organitzat per Foment- haver pogut parlar “de tot”, també “dels grans consensos de la societat catalana”, entre els quals va situar l’aposta pel referèndum i el rebuig a la repressió i a la monarquia.

Més enllà de les futures converses entre els dos executius, de la reunió en va sortir també un compromís per intentar implicar “totes les institucions, els actors polítics i la ciutadania” en trobar una sortida. Des de la Moncloa es va remarcar en aquest sentit la necessitat de donar continuïtat a la taula de diàleg entre partits catalans, impulsada pel PSC, en què no participen ni Cs, ni el PP ni la CUP i que es tornarà a reunir el 8de febrer.

Segons els dos executius, del que no van parlar els dos presidents -tampoc a la reunió paral·lela que van mantenir Aragonès i Artadi amb Carmen Calvo i Meritxell Batet, a la qual després es van sumar durant una estona Sánchez i Torra- va ser dels pressupostos de l’Estat ni de possibles indults per als presos polítics. Unes absències que no van evitar, però, que el líder del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera, carreguessin durament contra la trobada entre Sánchez i Torra, que van considerar “humiliant” i una “irresponsabilitat històrica” al considerar que es donava “tracte de cap d’estat” al president de la Generalitat. Meritxell Batet els va respondre després defensant que el govern espanyol “mira de cara el problema de Catalunya”, i per aquest motiu va justificar també la celebració avui del consell de ministres a Barcelona.

L’aposta per refermar la via dialogada entre els dos governs no només va coure ahir al PP i Cs. Desenes de membres dels CDR i d’Arran es van concentrar a les portes del Palau de Pedralbes contra la presència del govern espanyol a Barcelona, amb banderes a favor de la llibertat dels presos polítics. L’escena es va repetir més tard, quan va acabar la trobada entre governs, al davant de l’Hotel Sofia, on Torra i Sánchez assistien a la gala organitzada per Foment. Els manifestants van tallar durant una estona i de manera intermitent la Diagonal, d’on van ser dispersats pels Mossos amb empentes però sense més violència. Les protestes d’ahir van ser l’avantsala de les mobilitzacions que s’esperen des de primera hora d’avui en protesta contra el consell de ministres a la Casa Llotja de Mar. Tant la Generalitat com la Moncloa han fet crides a la calma i a la protesta pacífica, però caldrà veure si l’esforç per escenificar la distensió entre governs és més gran que el malestar ciutadà cridat a deixar-se sentir al carrer.

El xoc diplomàtic de les ponsèties

En una reunió mesurada tant al mil·límetre per la imatge que se’n desprenia, fins i tot les plantes poden ser origen de discòrdia. La tauleta situada darrere de Quim Torra i Pedro Sánchez estava decorada amb dues ponsèties, la tradicional planta de Nadal. La fulla, però, no era del vermell clàssic, sinó groga, un color connotat perquè serveix per reivindicar la llibertat dels presos. Per evitar que fos interpretat com una imatge de concessió a l’independentisme, el cap de protocol de la Moncloa va col·locar-hi ràpidament una altra ponsètia... amb la fulla vermella.