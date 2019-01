Torra ajorna la taula de diàleg prevista per aquest divendres a la tarda

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ajornat la taula de diàleg prevista per aquest divendres a la tarda. Tal com han informat des de Presidència, la reunió de l'espai amb els grups parlamentaris s'ajorna fins a nova data. La reunió coincidia amb el trasllat dels presos polítics a Madrid per ser jutjats per l'1-O, que es produirà al llarg d'aquest divendres, i el consell executiu extraordinari que es reunirà a les 13.00 hores.

A la reunió de la taula del diàleg hi estaven convocats tots els grups del Parlament, però tal com ja va passar en l'anterior trobada, Ciutadans, el PP i la CUP havien declinat –per motius diferents– acudir-hi. Els socialistes han reaccionat a l'anunci de Presidència lamentant la decisió. "Lamentem profundament la suspensió de la reunió de demà de l'espai de diàleg convocat pel president Torra en compliment d'un mandat parlamentari", ha dit per Twitter el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Ha insistit que el diàleg és "més necessari que mai", ja que només així, a parer seu, arribarà la "solució" al conflicte.

. @socialistes_cat lamentem profundament la suspensió de la reunió de demà de l’espai de diàleg convocat pel president Torra en compliment d’un mandat parlamentari. El diàleg es avui més necessari que mai. La solució només pot arribar a través del diàleg, la negociació i el pacte. — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 31 de enero de 2019

De fet, la taula de diàleg va ser una iniciativa del PSC al Parlament, basada en la màxima compartida pel govern espanyol que el conflicte és entre catalans i s'ha de resoldre amb un canvi estatutari. Així ho van defensar els socialistes el 16 de novembre, a la primera reunió de l'espai al Palau de la Generalitat. La intenció del Govern era que la cita, entre altres coses, servís per donar comptes també del diàleg obert entre la Generalitat i el govern espanyol, però no es va arribar a un consens sobre com encarar el conflicte: mentre que JxCat, ERC i els comuns apostaven per un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, el PSC va mantenir que s'ha de fer una reforma de l'Estatut.

Està previst que de la reunió de Govern d'aquest divendres en surti una declaració institucional de suport als presos i de denúncia d'un judici que consideren polític. Dimecres ja hi va haver un acte institucional en suport als familiars que va comptar amb la presència dels consellers del Govern, el president i els grups parlamentaris de JxCat, ERC, la CUP i els comuns. També hi van ser les entitats sobiranistes: membres de la junta d'Òmnium i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.