Torra demana comparèixer al Parlament per via telemàtica per explicar les mesures pel Covid-19

El Parlament podria viure una escena inèdita: una compareixença del president de la Generalitat per via telemàtica. Torra, que dilluns va donar positiu per Covid-19, ha demanat aquest dimecres al president de la institució, Roger Torrent, comparèixer davant la cambra en aquest format per explicar les mesures que ha adoptat la Generalitat per combatre el coronavirus.

Torra ja ha registrat la sol·licitud de compareixença –el registre del Parlament segueix obert– en què expressa que, "donades les circumstàncies ocasionades pel Covid-19", prega que es posin a disposició "els mitjans telemàtics necessaris per tal que aquesta compareixença es pugui dur a terme de forma telemàtica".

El Parlament ha reduït al mínim la seva activitat a causa del virus, però no ha tancat del tot. Aquest dimarts, per exemple, es va reunir la mesa. Alguns diputats ho van fer per videoconferència des de casa i altres van assistir físicament a la cambra.

651x366 El president del Parlament, Roger Torrent, participant de la reunió telemàtica que va fer la mesa dimarts passat. / PARLAMENT El president del Parlament, Roger Torrent, participant de la reunió telemàtica que va fer la mesa dimarts passat. / PARLAMENT

En aquesta reunió, la mesa va demanar un informe als serveis jurídics sobre la viabilitat jurídica i tècnica de celebrar plens de forma telemàtica mentre Catalunya es trobi en una situació "excepcional" com l'actual.

La mesa decidirà divendres

La mesa del Parlament es reunirà divendres telemàticament per decidir sobre la petició del president Torra, ha informat la cambra en un comunicat. Fonts parlamentàries consultades per l'ARA han assegurat que el president Torrent comparteix "la necessitat de que el president Torra doni explicacions" als grups parlamentaris sobre la gestió de la crisi, però han conclòs que es la mesa qui té la darrera paraula. Si la mesa ho avala -a la pràctica és una decisió d'ERC i JxCat, que hi tenen majoria-, també haurà de elaborar una proposta sobre com funcionaria la compareixença "seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, d'acord amb el reglament i tenint en comptes les capacitat tècniques de l'administració parlamentària.

Un Parlament "viu"

Per a JxCat, aquesta eventual compareixença de Torra té una doble virtut: en primer lloc, poder explicar les mesures contra el coronavirus, i, en segon, demostrar que la cambra pot funcionar per via telemàtica. A principis de l'actual legislatura, aquest grup va reclamar poder investir l'expresident Carles Puigdemont per aquesta via, però l'hi va ser denegat. Ara, però, no podria tornar a intentar-ho, ja que Puigdemont va renunciar a l'acta per poder ser eurodiputat.

Aquest mateix dimarts, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, va exposar que "la democràcia no pot quedar confinada ni col·lapsada" i que es necessitava un Parlament "operatiu, viu, sempre i en qualsevol situació".