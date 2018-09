Torra i els consellers acudiran a la concentració de les entitats davant d'Economia per commemorar el 20-S

El president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers del seu Govern participaran aquest dijous a la concentració i l'acte que han convocat les entitats sobiranistes davant de la seu del departament d'Economia per commemorar els fets del 20-S. Només el conseller d'Interior, Miquel Buch, no hi assistirà perquè estarà controlant el dispositiu de seguretat al centre d'operacions. Amb la seva presència, Torra i el Govern pretenen retre homenatge als aleshores presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que van acabar sent empresonats arran del relat que van fer els cossos policials de l'Estat del que va passar a la protesta del 20 de setembre del 2017.

D'aquesta manera, Torra, Aragonès i els consellers volen recordar i criticar el que va passar aquella jornada al departament d'Economia, i igualment els mètodes que des de l'Estat es van fer servir per intentar aturar la preparació i celebració del referèndum de l'1-O. Des de l'entorn del president de la Generalitat, de fet, asseguren que Torra creu que aquest ha de ser un dia per recordar la "valentia, el coratge i el lideratge pacífic i democràtic dels Jordis". "El 20-S va ser una agressió contra la democràcia i les institucions catalanes", asseguren des de Palau.