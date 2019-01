Torra avisa que apartar-se de la unitat és "trair l'esperit de l'1-O"

Refermar el seu compromís amb la independència i apel·lar a la unitat de l'independentisme. Sobre aquestes dues premises el president de la Generalitat, Quim Torra, ha construït aquest dissabte el seu discurs davant el Congrés fundacional de la Crida. Una intervenció en què ha avisat que apartar-se de la unitat suposa "trair l'esperit de l'1-O", reblant el missatge clau que ha sorgit del congrés: la crida a que l'independentisme vagi unit a les eleccions municipals i europees de maig.

Segons Torra, la recepta de l'independentisme per aconseguir la independència ha de passar per tres paraules: unitat, llibertat i República. "Apartar-se de la recepta de la unitat, llibertat i república és trair l'esperit de l'1-O". "Estigueu preparats perquè aquest és l'any de la unitat, la llibertat i la república", ha conclòs el cap de l'executiu català, que ha instat tots els candidats independentistes a les eleccions de Barcelona que s'uneixin en una única candidatura electoral: "Seieu, parleu", ha dit dirigint-se a l'exconseller Joaquim Forn; Ferran Mascarell; el conseller Ernes Maragall i el candidat de les primàries Jordi Graupera. També ha demanat la mateixa unitat per a les eleccions europees. "Hem de treure més del 50%", ha expressat.

Resposta a l'ANC

Després que l'ANC hagi penjat un vídeo crític amb el Govern titllant-lo d'"autonomista",Torra s'ha reivndicat: "Només vaig acceptar el càrrec de la Generalitat per fer la república. Que quedi clar a tothom. Si mai arribo a creure que no tinc les forces o les capacitats per fer avançar aquest país cap a la independència, plegaré". Així s'ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, en el tret de sortida de l'acte polític del congrés de la Crida Nacional per la República, que aquest dissabte culmina la seva fundació.

"Podem fer-ho millor o pitjor, però ens hi estem deixant la pell en aconseguir la república", ha etzibat el cap de l'executiu. El president, a les portes del judici de l'1-O, ha reclamat la "màxima mobilització" i la unitat electoral de l'independentisme de cara a les eleccions del 26 de maig.

El president ha aprofitat l'ocasió per referir-se als pressupostos de l'Estat, després que ahir Govern i Moncloa mantinguessin una reunió a Barcelona que no va acabar amb cap acord. Ha afirmat que aquesta és la legislatura és la del "diàleg" amb el govern espanyol, però també ha deixat clar que l'independentisme no es mourà del no als pressupostos si no hi ha un reconeixement del dret a l'autodeterminació.

"Com podríem plantejar-nos una altra opció amb els nostres companys a la presó? I si algú ve a fer el xantatge que ve un tripartit de l'ultradreta al govern espanyol, jo els dic que trio independència", ha expressat el president en resposta a la dicotomia si aguantar l'executiu de Pedro Sánchez o arriscar-se a unes eleccions generals que portin al poder PP, Cs i Vox -com ha passat a Andalusia-.

Puigdemont: "La Crida farà política"

L'expresident Puigdemont, a diferència de Torra, ha fet un discurs en clau de la Crida, afirmant que la nova organització "farà política". Ha expressat que avui el nou espai polític "agafa solidesa" perquè es dota d'una direcció: "Tindrà un lideratge polític perquè volem fer política, però també un lideratge moral i de compromís cívic". Així, ha fet una crida als catalans que creguin que s'ha d'anar units per fer la independència a sumar-se a la nova organització política. Puigdemont ha parlat d'una "actitud Crida" , que no té a veure amb ideologies de dretes o d'esquerres -ha dit- fent referència a l'1 d'octubre.

Tanmateix, l'expresident no ha aclarit si la Crida esdevindrà un partit o una associació -està inscrita en els dos registres-, davant el malestar existent al PDECat perquè part de la seva militància s'ha adherit al nou projecte de Puigdemont.

L'expresident ha remarcat que l'objectiu de la Crida és "comptar els dies que falten per ser una república reconeguda internacionalment", malgrat que ha avisat que "queda un camí llarg no exempt de dolor per arribar fins al final".