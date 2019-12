Torra lamenta que gent de JxCat i el PDECat accepti en públic i "sense plantar cara" que sigui substituït

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat en un missatge en un grup de Signal de la direcció i coordinació de JxCat i el PDECat que s'accepti en declaracions públiques la seva inhabilitació i substitució "amb tranquil·litat" i "sense plantar cara", segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN.

"Que des del nostre espai es parli de la meva substitució, i en canvi no es planti cara a la meva inhabilitació, acceptant-la amb aquesta tranquil·litat, em sembla llastimós", ha escrit el president de la Generalitat als seus companys. Des de Presidència, però, han rebutjat comentar res sobre "missatges privats del president". "Ell decidirà el que hagi de ser en el moment oportú", s'han limitat a dir fonts de Presidència.

El missatge al grup de Signal de JxCat i el PDECAT arriba després de les declaracions del diputat de JxCat al Congrés, Ferran Bel, que va assegurar en una entrevista amb Europa Press que si inhabiliten el president el "raonable" és que algú de JxCat i no d'Esquerra ocupi el càrrec. Bel també va vaticinar que la futurible inhabilitació de Torra abocarà Catalunya a unes noves eleccions.

En canvi, aquest diumenge, el conseller Damià Calvet ha afirmat en declaracions a RAC1 que seria d'una "baixesa democràtica indescriptible" que la JEC inhabilités al President de la Generalitat. "No hi ha pla A, ni B, ni C. L'únic escenari en aquests moments és la defensa del president", ha dit.