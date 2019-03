Torra es querella contra la JEC per un presumpte delicte de prevaricació

Tal com va anunciar la setmana passada, el president del Govern, Quim Torra, ha presentat una querella aquest dimecres contra tots els membres de la Junta Electoral Central (JEC) per un presumpte delicte de prevaricació en les resolucions dels llaços grocs. El president reacciona així a la querella que el fiscal superior de Catalunya ha presentat avui contra ell per haver desobeït "deliberadament i conscientment" la JEC mantenint aquests símbols als edificis institucionals. Torra qüestiona que se l'acusi d'un delicte de desobediència, i ho fa citant jurisprudència tant del Tribunal Suprem com del Constitucional, que estableix que no es pot cometre un delicte de desobediència mentre la mesura cautelar no es resolgui. En aquest sentit, el document denuncia un comportament "dolós" de la JEC i argumenta que l'òrgan va anar modificant les resolucions sobre els símbols. "Les resolucions dictades per la JEC disten molt de ser conformes al dret" i el seu contingut és "totalment aleatori i arbitrari", diuen, cosa que, segons un comunicat de Presidència, genera una situació d'indefensió al president. "Es tracta d'una persecució política en tota regla", subratlla la querella.

“Sabem que serà el Suprem qui s’haurà de pronunciar sobre l’admissió o inadmissió a tràmit de la querella, però portarem el cas fins on calgui si al Regne d’Espanya no volen investigar els fets”, ha advertit el president. Torra ha aprofitat l'avinentesa per criticar la Fiscalia, que, al seu torn, ha presentat unes hores abans una querella contra ell, precisament per haver desobeït el requeriment de la JEC que exigia la retirada dels llaços grocs i les estelades de les façanes dels edificis públics. Per al cap de l'executiu, l'acció del fiscal denota que "la repressió no s'atura" i que l'estat espanyol és "incapaç de tolerar la discrepància política".