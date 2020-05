Torra reclama a Sánchez gestionar l'ingrés mínim vital i que s'exclogui Catalunya de l'estat d'alarma

Aquest diumenge se celebrarà una nova reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics, i Quim Torra hi anirà amb una nova llista de demandes dirigides a l'executiu central. Aquesta vegada en destaquen dues: que la Generalitat pugui gestionar directament l'ingrés mínim vital, la nova ajuda que aquest divendres va presentar l'Estat, i que s'exclogui Catalunya dels territoris afectats per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma.

Torra demana gestionar directament l'ingrés mínim vital després de que el govern espanyol hagi pactat amb el PNB que aquesta ajuda, malgrat ser estatal, Euskadi i Navarra la gestionaran directament. El nacionalistes bascos s'han convertit en soci preferent del PSOE i fins ara han votat a favor de totes les pròrrogues de l'estat d'alarma. Segons l'acord que van firmar PNB i PSOE dimecres passat, l'Estat tindrà fins el 31 d'octubre d'aquest any per transferir-ne la gestió. El govern espanyol no ha donat senyals fins ara de voler fer aquesta mateixa concessió a altres comunitats i ha dit que fins al 2021 no s'ho plantejarà.

Pel que fa l'estat d'alarma, el president català considera que "es pot excloure perfectament" Catalunya com a territori afectat pel nou decret –que es votarà la setmana que ve al Congrés– i designar la Generalitat "autoritat competent en el procés de desescalada". Tècnicament és possible, ja que la Constitució diu que l'estat d'alarma es pot circumscriure a un determinat "àmbit territorial".

Tant una demanda com l'altra sembla difícil que puguin ser acceptades per Sánchez. El president espanyol està negociant amb el PNB i Cs tenir els suports necessaris per aprovar la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Si ho aconsegueix, com en les dues últimes vegades, els vots de l'independentisme al Congrés li seran indiferents. Per tant, tampoc es trobarà amb la necessitat d'atendre les demandes de la Generalitat. En previsió de quin serà el desenllaç de demà, Torra ja ha llançat alguna crítica preventiva a Sánchez, acusant-lo de "manca de diàleg" en la gestió durant tota la pandèmia.

En la reunió d'aquest diumenge Torra insistirà en altres demandes que no són noves però que fins ara tampoc han tingut el desenllaç esperat per la Generalitat. Demanarà que el Govern pugui gestionar els fons europeus anticrisi que s'enviïn a Espanya; una transferència de 4.000 milions d'euros per poder fer front als costos que ha tingut la crisi sanitària i, en últim lloc, que els ajuntaments puguin disposar dels seus superàvits pressupostaris per impulsar mesures socials.

El president Torra i el conseller Puigneró en la compareixença posterior a la visita al Bages i al Solsonès

Reunió amb Sánchez per Nissan

Torra i Sánchez es veuran les cares aquest diumenge –juntament amb la resta de presidents autònomics– i al president li agradaria que no fos l'única reunió a curt termini. Ha explicat que el dia que es va saber la decisió de Nissan de tancar les plantes catalanes, ell i el president espanyol van parlar i van pactar una reunió sobre el tema al "màxim nivell" la setmana que ve. A Torra li agradaria que fos entre ells dos, però també ha previst que acabi sent entre consellers i ministres. "No ens resignem a donar aquest tancament per definitiu", ha conclòs. També ha dit que la Generalitat vol "interlocutar directament amb el Japó".