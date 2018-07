Torra, als treballadors del CTTI: "És intolerable que hàgiu patit aquesta repressió"

El president Quim Torra ha visitat avui el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) per parlar amb alguns dels quinze imputats per l'organització del referèndum de l'1-O com ara el seu director, Valentín Arroyo, Lluís Domingo, responsable de TIC del CTTI i adscrit a Governació, i José María Reig i Antonio Jesús Vargas, treballadors del centre. "Teniu tot el nostre suport perquè cap de vosaltres hauria d'haver patit aquesta situació, és intolerable que hàgiu d'haver sofert una repressió que ha fet retrocedir Espanya no uns anys enrere, sinó segles", ha sentenciat el president.

Torra, que ha revelat que li interessava molt conèixer el CTTI perquè, com els ha dit, són "els servidors públics" que més han patit "les conseqüències dels últims anys", ha denunciat que es mantingui en presó els líders independentistes. "Quan veiem que a Europa són lliures i a Espanya estan tancats en una presó no podem deixar de reclamar un cop més la seva llibertat perquè és una vergonya", ha remarcat el president.

"Les TIC són sinònim de país avançat i país democràtic, l'1-O va posar de manifest la importància de les noves tecnologies perquè les urnes van ser omplertes gràcies a la batalla informàtica que es va obrir amb el cens universal", ha afirmat Torra, que ho ha contraposat amb "el tancament de webs o la persecució d'informàtics que defensaven el dret a decidir". "Tota la pressió que heu rebut sense cap fonament us ha fet treballar amb una vigilància intensiva", ha destacat Torra per agrair el compromís dels treballadors.

Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha volgut agrair la presència de Torra per mostrar la seva solidaritat amb els treballadors del centre. "Aquí tens la sala de màquines de la Generalitat perquè avui dia la tecnologia com les persones i els diners són les tres potes per donar un bon servei a la ciutadania", ha anotat Puigneró. "Hem sigut l'organisme que ha patit més la repressió policial, però això no ha sigut un obstacle per fer la nostra feina amb dignitat", ha afegit.

El CTTI, blanc de les operacions policials per l'1-O, ha patit quatre escorcolls –l'últim dels quals el 12 de juny– des de les setmanes prèvies a la celebració del referèndum, i els cossos policials s'hi han personat una trentena de cops en una ofensiva judicial sense precedents per aturar el referèndum primer i per investigar-ne els responsables després.

Ara fa un mes, Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, va aturar l'auditoria al CTTI que havia encarregat l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro durant l'aplicació de l'article 155 i que tenia per missió "controlar el funcionament dels serveis informàtics de la Generalitat".