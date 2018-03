Domènech: "Cada cop estem més allunyats de l'acord entre JxCat i ERC"

JxCat i ERC ja saben públicament que no podran canviar el suport de la CUP pel de Catalunya en Comú-Podem. El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha remarcat aquest dilluns que cada cop estan "més allunyats" dels grups independentistes i ha criticat que vulguin convertir la presidència de la Generalitat "en un instrument per evidenciar la repressió de l'Estat". "És un autoboicot", ha lamentat.

La d'aquest dilluns està sent una jornada de contactes del president del Parlament, Roger Torrent, amb els grups de la cambra per conèixer el seu posicionament respecte la investidura. Després del pas al costat de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya va decidir activar la via Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, malgrat que només podria comptar a dia d'avui amb els vots favorables del seu partit i d'Esquerra, insuficients per assolir la majoria parlamentària.

Torrent s'ha reunit amb els diputats de la CUP Carles Riera i Maria Sirvent durant uns quinze minuts. La formació anticapitalista ja va decidir en el consell polític de dissabte que els seus quatre diputats s'abstindrien en una hipotètica investidura de l'exlíder de l'ANC. Aquest dilluns al matí Riera ja ha rebutjat en una entrevista a TV3 un programa polític "autonomista", amb el qual Sànchez s'ha compromès davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el manté privat de llibertat.

A les 11h ha agafat el relleu a la CUP el líder de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech. Els comuns ja han deixat clara la necessitat de confegir un Govern a Catalunya -no des de Brussel·les- que recuperi les institucions intervingudes per l'executiu de Mariano Rajoy amb l'article 155. Això mateix li ha tornat a traslladar Domènech a Torrent. De fet, els comuns reclamen a JxCat i a ERC que proposin un candidat que pugui ser investit de manera "efectiva" ja que consideren que Sànchez, en la seva condició de pres polític, no ho podria ser.

Domènech també ha fet referència a la mà estesa que els hi ha ofert Joan Tardà per treballar en el futur. El líder dels comuns, que ha agraït les paraules de Tardà, ha circumscrit aquesta hipotètica col·laboració a projectes de llarg abast i no pas a la investidura. De fet, Domènech ha assenyalat el "contrasentit" que suposa la proposta de Tardà amb "els socis que ERC ha escollit per governar". Els comuns, que no han demanat formalment a Esquerra que proposi un candidat a la presidència, sí que han lamentat que els republicans hagin acceptat que el candidat a la investidura hagi de ser de JxCat. "En el bloc independentista, les esquerres tenen majoria", ha recordat Domènech.

En el ple de la setmana passada, Domènech ja va expressar que un candidat que no pogués exercir les seves funcions amb normalitat, no comptaria amb el suport dels comuns. A més, la portaveu parlamentària de la coalició d'esquerres, Elisenda Alamany, al programa FAQS de TV3, va instar les forces independentistes a proposar un candidat d'ERC si volien aspirar als seus vots.

Torrent també s'ha reunit amb el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, i a les 13h serà el torn de Xavier García Albiol. El posicionament del PSC i el PP serà contrari a la investidura de Jordi Sànchez, com ho serà també el de Ciutadans. Inés Arrimadas serà l'encarregada de tancar la ronda de contactes a les 19.15h de la tarda. Abans Torrent s'haurà reunit amb Marta Rovira i Raül Romeva, d'ERC, a les 17h, i per part de JxCat amb Elsa Artadi a les 18h.