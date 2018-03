Joan Tardà demana teixir aliances amb els comuns i el PSC en plena negociació amb JxCat

Joan Tardà és una veu important dins d'Esquerra Republicana i, en plena negociació per la investidura amb JxCat, ha escrit un article a 'El Periòdico' que segurament portarà cua.

"El republicanisme ha de convergir amb les forces polítiques que també defensen el referèndum vinculant, liderades per Xavier Domènech, i ha de reconstruir ponts d'entesa (el municipalisme pot ser un bon laboratori) amb el socialisme català, el PSC de Miquel Iceta".

Segons explica el diari, la direcció d'ERC coneixia el contingut de l'article de Tardà abans de publicar-se i hi ha donat el vistiplau.

"L'independentisme solament tindrà èxit si entén que ha d'acumular forces ("no som suficients", hem repetit moltes vegades). Per ampliar la majoria social són imprescindibles dues idees, sense les quals res té sentit: que Catalunya és i ha de ser un sol poble en un marc de llibertats, de progrés econòmic i de justícia social; i que necessitem conèixer el millor camí per arribar al cim i amb qui cal transitar-hi".