Torrent avala que ERC no se sumi al nou partit de Puigdemont per "maximitzar el nombre de vots"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha justificat que ERC no se sumi al nou projecte polític de l'expresident Carles Puigdemont per la necessitat d'atreure votants de tots els espectres ideològics. "La posició d'ERC és molt clara i cal que tots els partits facin una reflexió interna per acordar el full de ruta i maximitzar el nombre de votants", ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio després dels rebuig dels republicans a formar part de la Crida Nacional per la República. "De cara a les municipals cal mirar com podem obtenir més vots i més alcaldies i en els pròxims mesos hem de mirar la millor opció per aconseguir els millors resultats", ha afegit Torrent en resposta a la demanda d'algun sector del sobiranisme perquè l'independentisme es presenti unit als comicis locals.

També ha remarcat que la decisió d'intentar la investidura de Carles Puigdemont com a president si és extradit finalment per un delicte de malversació serà de JxCat i ERC. "Si extradeixen el president Puigdemont per malversació, que tampoc n'hi ha, cau tot el castell de cartes, cau la mentida, i haurem de garantir que els diputats tinguin tots els drets i serà feina dels grups parlamentaris decidir com s'estructura el govern", ha anotat en relació amb la possible investidura de Puigdemont si no pesa sobre l'expresident l'acusació de rebel·lió.

Després de denunciar que la causa judicial contra els líders independentistes és un "despropòsit que afecta la sobirania del Parlament", ha tornat a garantir que els sis diputats suspesos no perdran l'acta. "L'informe dels lletrats és molt clar", ha afegit. "La decisió de la mesa serà política sobre la suspensió dels diputats i volem que la majoria sigui com més àmplia millor perquè estem defensant els drets fonamentals de tots els diputats", ha exposat en respecte a les converses amb els comuns i els socialistes perquè se sumin a l'acord de la mesa del Parlament.

"No ens imaginàvem mai que hi hauria presos polítics o exiliats, però no ens condiciona", ha afirmat Torrent. "No tinc la seva edat i els meus fills són més petits, però hem de mantenir la fermesa i els passos que fem han de servir per avançar", ha comentat en al·lusió a les afirmacions que el president Torra li va traslladar al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que no té cap tipus de por de ser tancat a la presó durant la reunió que van mantenir a la Moncloa. "Jo no m'hi veig a la presó però sí defensant les meves conviccions", ha sentenciat.