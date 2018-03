Torrent reclama per carta a Llarena que permeti l'assistència de Sànchez al ple d'investidura

El ple d'investidura està en les mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, de qui depèn que el candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, obtingui un permís per abandonar unes hores la presó madrilenya de Soto del Real. La defensa de Sànchez ja li ha demanat poder assistir al ple de dilluns vinent, 12 de març, i aquest dijous també ho ha fet el president del Parlament. En una carta dirigida a Llarena, Roger Torrent li ha reclamat que prengui els acords necessaris perquè el candidat pugui ser físicament a l'hemicicle. El reglament del Parlament no permet la investidura a distància -tal com va fer-se evident durant l'intent d'investidura de Carles Puigdemont- i, per tant, si Sànchez no obté permís no podrà ser investit.

"Jordi Sànchez i Picanyol va ser escollit diputat en les eleccions del passat 21 de desembre per la candidatura de Junts per Catalunya. Va obtenir l'acta de diputat el 17 de gener, i va adquirir d'aquesta manera els drets de representació política que li atorga la seva condició de representant de la ciutadania", descriu Torrent en la carta. El mateix Llarena va subratllar que s'havien de garantir els drets polítics dels diputats en presó provisional quan va instar la mesa del Parlament a permetre la delegació del seu vot -tot i que el reglament de la cambra tampoc ho preveu.

Torrent recorda al jutge que "tant la proposta de candidat com la data del ple d'investidura" són dues facultats que corresponen al president del Parlament, i subratlla que Sànchez ha estat avalat per dos dels grups majoritaris de la cambra després de la preceptiva ronda de consultes.

Llarena ha donat a les parts -Sànchez, la fiscalia i Vox- cinc dies per presentar al·legacions, cinc dies que es compleixen, precisament, dilluns que ve, 12 de març, quan, a partir de les 10 del matí, està previst que comenci el ple d'investidura.