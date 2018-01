Torrent s'estrena a Sant Vicenç dels Horts, el poble d'Oriol Junqueras: "És una visita oportuna i obligada"

El nou president del Parlament, Roger Torrent, ha fet aquest dissabte la seva primera visita institucional i ha escollit Sant Vicenç del Horts (Baix Llobregat), el poble d'Oriol Junqueras. "És un immens orgull estrenar-me a Sant Vicenç dels Horts. És una visita oportuna i obligada", ha escrit Torrent al llibre d'honor del consistori.

"Perquè avui ens falta un vicentí il·lustre i necessari: el vicepresident Oriol Junqueras és a la presó per haver donat veu als catalans i això no ho podem oblidar ni normalitzar", ha continuat el president del Parlament, acompanyat de l'alcaldessa, Maite Aymerich (ERC), i de la resta de membres de l'Ajuntament. "Em comprometo a defensar els drets polítics fonamentals de tots els diputats del Parlament i el de tots els ciutadans per extensió", ha conclòs en el seu escrit Torrent, que seguidament ha fet una visita per la població i ha inaugurat la 1a Mostra Internacional de Pastisseria.

En la seva visita, Torrent també s'ha reunit amb la dona i els fills de Junqueras. El president del Parlament ha dit que la família del vicepresident està "forta i esperançada que aviat es faci justícia i puguin tenir-lo amb ells".

També he pogut parlar amb la Neus, el Lluc i la Joana, la dona i els fills d’en @junqueras. Estan forts i esperançats que ben aviat es farà justícia i podran tornar a tenir l’Oriol amb ells. pic.twitter.com/DXS21PKjXM — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 20 de gener de 2018

Aquest mateix dissabte, Torrent també participarà a l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) a Cardona.