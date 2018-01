Torrent evita marcar distàncies amb Carme Forcadell pel seu discurs conciliador

El nou president del Parlament, Roger Torrent, no ha volgut marcar diferències amb la seva antecessora, Carme Forcadell, pel seu discurs, més conciliador: "Com ella sempre defensaré el parlamentarisme i que es pugui parlar de tot". "La societat catalana té perfils molts diversos, però hi ha determinats discursos que volen fer creure que està trencada i som un sol poble", ha afegit. "He volgut reflectir la pluralitat pluralitat política amb el meu discurs, tinc les meves conviccions polítiques a les quals no penso renunciar, però també vaig dir que per sobre de les meves conviccions hi ha els meus principis que passen per defensar la democràcia i que tothom es pugui sentir representat al Parlament", ha anotat sobre les lloances d'alguns partits del bloc del 155.

"Em pertocava fer un discurs de president del Parlament" ha afegit en resposta a les crítiques de Ciutadans o de la CUP a la seva intervenció. "Puigdemont em va felicitar, vam tenir una conversa molt curta perquè estàvem en mig del ple i vam emplaçar-nos a seguir parlant" ha assenyalat Torrent, que també ha revelat que no l'ha trucat ningú de La Moncloa. "Parlaré amb tots els grups parlamentaris, saber quin és el seu posicionament, i després veurem quin és el candidat que suscita més consens, si és Puigdemont parlarem amb ell", ha explicat sense especificar si es desplaçaria a Brussel·les. Torrent no s'ha volgut mullar, però, sobre la investidura a distància del president Puigdemont: "Ho hem d'estudiar i debatre amb la mesa del Parlament", ha avisat. "La mesa d'edat del Parlament va acceptar ahir que es delegués el vot i ara veurem si els grups ho sol·liciten pels propers plens", ha opinat.

El nou president de la cambra ha revelat avui que dilluns a la nit la secretària general d'ERC, Marta Rovira, li va comunicar que el proposarien per ocupar aquest càrrec. "Sempre he dit que estava a disposició del partit i del país i això obre tots els ventalls, però fins dilluns a la nit no m'ho esperava", ha reconegut Torrent, que no ha amagat "el vertígen" que va provocar l'anunci a la seva família. En una entrevista a "El món a RAC1", el dirigent republicà, que ha anunciat que demà deixarà de ser alcalde de Sarrià de Ter, ha explicat que "el discurs el va elaborar amb l'equip d'ERC" a contra-rellotge.

"El 155 no forma part ja del paisatge del Parlament, però fins que no hi hagi la investidura i la presa de possessió del nou govern segueix en vigor, ahir vam recuperar el Parlament", ha remarcat el màxim responsable del Parlament, que ha deixat en mans dels grups parlamentaris endegar comissions com la d'investigació dels fets de l'1-O, suspesa per la justícia espanyola.