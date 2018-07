El Tribunal de Comptes interrogarà a la tardor Mas, Ortega, Rigau i Homs pel 9-N

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs hauran de declarar davant el Tribunal de Comptes en el judici pel cost del procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Es preveu que l'interrogatori sigui aquesta tardor i està sobre la taula el mes d'octubre, tal com expliquen fonts consultades per l'ARA que han acudit a l'audiència prèvia celebrada aquest dijous. En aquesta sessió hi han assistit totes les parts –la fiscalia, l'advocacia de l'Estat, Societat Civil Catalana (SCC), Abogados por la Constitución i les defenses–. Es tracta d'un tràmit en el qual s'assenyala l'objecte de debat, la pràctica de prova i es fixa el judici. Els pròxims dies el tribunal notificarà oficialment la data, que probablement seran dos dies, segons expliquen les mateixes fonts.

L'expresident i els tres exconsellers seran cridats a declarar, tal com han reclamat SCC i Abogados por la Constitución, les dues associacions que van impulsar la denúncia perquè s'esclarís si el Govern de Mas va malversar fins a 5,2 milions d'euros per la consulta del 9-N. Aquesta és la quantitat que ja van haver d'aportar els afectats com a fiança, una part amb diners de la caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium i una altra amb l'embargament de les seves propietats. En l'audiència prèvia l'advocat de l'Estat només ha sol·licitat que s'interrogués Homs –per uns diners provinents del FLA que s'haurien utilitzat des del departament de Presidència, que pilotava anteriorment l'exdiputat al Congrés– i també Rigau, per la compra d'ordinadors que es van utilitzar durant la votació.

Per la seva banda, la fiscalia no ha demanat que els implicats haguessin de declarar, tot i que han acabat acceptant la petició de les entitats denunciants. "Volen la fotografia", apunten fonts de les defenses, que subratllen que ja van declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i al Tribunal Suprem durant la seva causa penal. "No hi ha controvèrsia, ningú discuteix que hi va haver despeses. És una qüestió jurídica", manifesten aquestes fonts.

La Generalitat, fora del procediment judicial

Qui no ha acudit a l'audiència prèvia ha sigut la Generalitat, que fa unes setmanes va retirar la demanda contra els afectats. A l'abril, durant la vigència de la intervenció de la Generalitat via article 155, el ministeri d'Hisenda va ordenar que la Generalitat presentés una demanda al Tribunal de Comptes per reclamar el rescabalament de l'import que va costar la consulta del 9 de novembre del 2014.