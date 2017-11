El Tribunal de Comptes concedeix a Mas set dies més

El Tribunal de Comptes dona una setmana més de termini perquè Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs i la resta d’investigats pel procés participatiu del 9-N aportin la fiança de 5,2 milions d’euros. Això és exactament el que van demanar les defenses en un escrit enviat dijous a la tarda, en què també comunicaven l’ingrés de 400.000 euros més provinents de la caixa de resistència de l’ANC i Òmnium Cultural. Amb aquesta xifra, el president i els exconsellers ja han entregat 2,8 milions del total, després que fa unes setmanes es fes un primer pagament de 2,2 milions i un altre de 200.000. Uns diners que la ciutadania ha posat solidàriament a la caixa de resistència de les entitats independentistes.

Fa unes setmanes les defenses van intentar sufragar la quantitat restant amb les pòlisses de les assegurances de la Generalitat, però aquesta via no va fructificar. Les entitats asseguradores es van negar a cobrir suposats actes delictius des de l’administració pública i, davant aquesta situació, el tribunal va assegurar que no acceptaria aquest camí com a garantia de la fiança. Un cop esgotades aquestes vies, Mas, Ortega, Rigau i Homs ja es plantegen que hauran de sacrificar el seu patrimoni personal abans que la delegada instructora no procedeixi a embargar-los els béns.

Avals bancaris i taxació de béns personals

Per això, en l’escrit que la defensa de Mas va fer arribar al tribunal dijous, va argumentar la sol·licitud d’ajornar el termini amb la recerca de noves vies per afrontar la fiança. Durant els pròxims dies, buscaran avals bancaris i el tribunal taxarà els béns immobles en propietat dels afectats per arribar a compensar els 2,4 milions d’euros que falten per aportar fins a arribar als 5,2, que és el que l’ens fiscalitzador calcula que va costar la consulta no vinculant del 9 de novembre del 2014. Juntament amb la petició, les defenses dels investigats ja van aportar les notes del Registre de la Propietat relatives a les finques que els afectats tenen en propietat.

“Ens hi juguem la casa”, va constatar Artur Mas dijous en un esmorzar informatiu. L’expresident es va queixar que dels 5,2 milions que es reclamen, 3 es van destinar a 7.000 ordinadors que es fan servir a les escoles.