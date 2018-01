El Tribunal Suprem desestima investigar els comptes de l'ANC i d'Òmnium per possible malversació

El magistrat Pablo Llarena rebutja investigar els comptes d'Òmnium i l'ANC per possible malversació per manca de dades que "fonamentin les sospites". El partit d'extrema dreta VOX s'havia personat com a acusació popular, ja que sospitava que les fiances dels presos polítics s'havien pagat amb subvencions públiques i no amb la Caixa de Solidaritat.



No obstant això, el jutge del Tribunal Suprem diu en una providència del 18 de gener que no hi veu fonament i, per tant, desestima obrir diligències com ara demanar al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) la informació sobre els fons de finançament de les dues entitats.



L'ANC va pagar els 25.000 euros de fiança que van haber d'abonar els membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet per no haver d'entrar a presó, inferiors als 150.000 que es van imposar a la presidenta Carme Forcadell, que sí que va passar una nit a Alcalá-Meco.