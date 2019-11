El Tsunami comença el seu "Onze de Setembre de tres dies" tallant la frontera amb França

[Consulta els resultats de les eleccions generals 2019 per municipis]

Un "Onze de Setembre de tres dies" a la frontera amb França. L'acció "més ambiciosa" del Tsunami Democràtic, tal com la definia la setmana passada la mateixa plataforma, passa per bloquejar els accessos a Catalunya des de territori francès i això és precisament el que una part de l'independentisme ha començat a fer des d'aquest mateix matí. Desenes de vehicles, inclosos diversos camions, i prop d'un centenar de persones han iniciat una aturada amb la que intenten tallar l'entrada a Espanya des del punt fronterer de l'AP-7 (l'A-9 a França). Tot i que a primera hora del matí el tall ha afectat la circulació en sentit sud, ara la calçada està buida i la manifestació impedeix el pas dels vehicles en sentit nord.

L'objectiu de l'organització és allargar la protesta el màxim possible i per això han programat activitats i concerts durant tot el dia. El Tsunami, que ja va avisar a la població que caldria "roba d'abric, bateries per al mòbil, menjar, sac de dormir i tenda de campanya" i va instar els ciutadans a "demanar festa almenys un dels dies" en què s'ha convocat la mobilització, ha habilitat un escenari al km 0 de l'AP-7 des d'on es produiran els espectacles i actuacions musicals. Els assistents, però, han complert amb les consignes i alguns d'ells portaven menjar i altres provisions que han anat descarregant d'alguns cotxes aparcats a la cua.

651x366 Els manifestants preparen caldo pels concentrats. / LLUIS GENÉ/ AFP Els manifestants preparen caldo pels concentrats. / LLUIS GENÉ/ AFP

El Tsunami, a més, fa una crida a la ciutadania a bloquejar també l'altra banda de la frontera i crear un tap en el primer dia laborable després de les eleccions generals del 10 de novembre. Tanmateix, davant la forta presència policial que s'observava al pas fronterer des de primera hora del matí, abans de començar l'acció, la plataforma ha fet una crida a "anar fins a la frontera, amb cotxe o sense" per "ajudar els companys de la Catalunya Nord". "Els vehicles són els protagonistes de l'acció, i per això cal ser massius", ha informat el Tsunami a través de l'app.

Conscients de la voluntat de mobilització del Tsunami, els Mossos d'Esquadra estaven preparats des de ben d'hora al matí i tan bon punt s'ha produït el tall han començat a desviar els vehicles cap a la N-II. A hores d'ara, al centre de cooperació policial i aduanera d'El Perthus, la Gendarmerie intenta redreçar els cotxes que s'han quedat atrapats pel tall de la plataforma.

Tot i que l'acció ha estat convocada pel Tsunami Democràtic, altres plataformes que també han anat impulsant mobilitzacions des de la publicació de la sentència, el 14 d'octubre, també hi han donat suport i han subscrit el manifest a través de les seves xarxes socials. És el cas de Pícnic per la República o Anonymous, així com els CDR o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Aquesta mobilització vol ser un crit a la comunitat internacional que faci entendre a l’Estat espanyol que l'únic camí és seure a parlar.



Per això, TOTHOM A LA JONQUERA. #LaForçaDeLaGent🌊 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 11, 2019

La setmana passada ja demanaven als seus seguidors que estiguessin preparats amb provisions i roba per passar diversos dies fora de casa. L'objectiu que tenen ara és mantenir el bloqueig durant un màxim de tres dies, acampant a la carretera. I el problema principal per fer-ho serà que, a més de les possibles accions dels Mossos i de la Policia Nacional a la banda espanyola, se'ls hi sumarà la policia francesa de l'alta banda. Ara bé, en implicar les autoritats franceses també opten a aconseguir més ressò internacional.

L'acció recorda a la que van impulsar els armilles grogues a finals de l'any passat, quan uns 2.000 manifestants van bloquejar l'autopista a l'alçada del peatge del Voló. Els armilles també havien impulsat accions per taponar els peatges d'accés a País Basc des de carreteres franceses. Dissabte passat, a més, el Pícnic per la República ja va tallar durant unes hores la N-II a El Pertús. De fet, els talls a la frontera ja eren una de les opcions que valorava la policia catalana i estatal des que el Tsunami va anunciar que plantejaria tres jornades de protesta aquesta setmana.

651x366 El tall a la AP7, amb El Pertús al fons. / CÈLIA ATSET El tall a la AP7, amb El Pertús al fons. / CÈLIA ATSET

La mobilització festiva de la jornada de reflexió de dissabte va servir al Tsunami per posar-se a punt de cara a dilluns. L'aplicació mòbil, a través de la qual es donen les instruccions precises a tothom que ha aconseguit un codi QR per accedir-hi, es va provar amb èxit, segons va informat la plataforma a través de Twitter, i aquest dilluns s'ha posat en marxa per la primer gran convocatòria després de la del 14 d'octubre a l'Aeroport del Prat -i l'intent d'embussar el de Barajas aquella mateixa tarda.

"Avui omplim les urnes i demà omplim els carrers", avisava ahir en xarxes el Tsunami.

L'intent de bloqueig de la frontera francesa és una onada més de les que avisen que continuaran venint durant els propers mesos. "Mentre no hi hagi una solució política a l'exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, els exiliats i els represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrarà la seva força", deien divendres.